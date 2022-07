UFFICIALE - Lorenzo Tropea firma con l'Empoli un contratto triennale

Sarebbe stato, un tempo, il mercato in uscita del Catania. Oggi, invece, assume sempre più la certezza drammatica del mancato realizzo di cospicue plusvalenze, con l'ulteriore disagio di aver dilapidato un ingente patrimonio tecnico. Ci torniamo su, di volta in volta, quando nomi familiari, venuti fuori dalla crescita delle varie formazioni giovanili a Torre del Grifo, entrano nel mirino di prestigiosi club delle categorie superiori e di Lega Pro. Hanno fatto gola i ragazzi che erano di proprietà del Catania cresciuti alle pendici dell’Etna, non si è fatto sfuggire alcunché il gran numero di osservatori che ha seguito attentamente il loro percorso.Certamente tra i più ambiti,, attaccante classe 2004: accompagnato dal proprio agente, avv.Valerio Grimaldi, ha firmato pochi giorni fa, presso la sede del Centro Sportivo "Monteboro", il suo. Un ragazzo assai prezioso sulla fascia sinistra, capace di interpretare ogni ruolo con profitto, anche sulla fascia destra, quando le necessità lo richiedono. Il ragazzo ha esordito sotto età nella maggiore giovanile rossazzurra già due stagioni fa, diventandone poi pilastro fondamentale della stagione appena conclusa, che gli è valsa anche una convocazione in prima squadra.L'Empoli, campione Primavera 1 2020-21, gli aveva già puntato gli occhi addosso sin dall'agosto 2021, ma alla fine era mancato l'accordo tra le società per il suo trasferimento. Non stupisce più di tanto però l'assiduo corteggiamento della società toscana al ragazzo, che, conclusi con il massimo dei voti più la lode gli esami di maturità , si è trasferito ad Empoli per sottoscrivere il prestigioso contratto professionistico.Ad Empoli, Lorenzo potrebbe essere utile certamente alla formazione giovanile che disputa il prestigioso campionato Primavera 1 (dove durante la stagione potrebbe incontrare da avversari gli ex compagni rossazzurri, come Flavio Russo tra le fila del Sassuolo oppure Aldo Napolitano con l'Hellas Verona), ma non ci meraviglieremmo assolutamente del fatto che possa sin da subito stuzzicare gli appetiti dello staff della prima squadra empolese, in cui avrà modo di far valere le caratteristiche che gli hanno permesso di diventare presto un beniamino dei tifosi catanesi.