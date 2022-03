Vibonese-Catania: probabili formazioni

Le ultimissime sui possibili schieramenti di calabresi ed etnei, in campo domenica 13 marzo alle ore 14.30

CALCIO D'INIZIO ALLE ORE 14.30

Nella gara valida per la trentunesima giornata del Girone C di terza serie il Catania di Francesco Baldini rende visita alla Vibonese. Al "Luigi Razza" di Vibo Valentia, i rossazzurri, reduci dalla brillante prova con il Monterosi Tuscia, cercano punti pesanti in chiave salvezza (e non solo...) al cospetto dei calabresi, ultimi della classe ma reduci dai tre punti strappati al Taranto nella prosecuzione della gara relativa alla ventisettesima giornata. Calcio d'inizio alle ore 14.30.



DIREZIONE ARBITRALE

Direzione di gara affidata al signor Claudio Panettella di Gallarate. Con il direttore di gara gli assistenti Antonio Severino di Campobasso e Thomas Miniutti di Maniago. Quarto ufficiale il signor Gerardo Garofalo della sezione di Torre del Greco. Due i precedenti con il "fischietto" lombardo, entrambi risalenti alla scorsa stagione: Catania-Catanzaro 1-1 e Juve Stabia-Catania 1-1.



POSSIBILI SCELTE

Nella Vibonese mister Nevio Orlandi dovrà fare a meno degli squalificati Risaliti e Curiale (3 gol in 6 gare con la maglia rossoblu), oltre agli indisponibili Fomov, Zappa e Ngom. Abile e arruolabile Michele Volpe, ex rossazzurro al pari di Golfo e Curiale. Possibile l'utilizzo del modulo 4-2-4 con Spina e La Ragione in avanti. In casa rossazzurra mister Francesco Baldini sarà nuovamente privo di Luca Moro, ancora alle prese con il Covid-19. Al posto del bomber veneto, spazio nuovamente a Leon Sipos nel 4-3-3 di partenza. A centrocampo ballottaggio fra Provenzano e Cataldi. Da non escludere la soluzione 4-1-4-1 (vista con successo nelle ultime due trasferte, a Torre del Greco prima e Castellammare di Stabia poi) con l'inserimento di Simonetti in mediana, l'avanzamento di Greco sulla linea avanzata al posto di uno fra Biondi e Russini.



PROBABILI FORMAZIONI

VIBONESE (4-2-4): Mengoni; Corsi, Polidori, Suagher, Mahrous; Basso, Zibert; Spina, La Ragione, Volpe, Golfo. A disp.: Marson, Blaze, Carosso, Alvaro, Bellini, Cattaneo, Gelonese, Panati, Grillo. All: Orlandi



CATANIA (4-3-3): Sala; Albertini, Monteagudo, Lorenzini, Pinto; Rosaia, Provenzano (Cataldi), Greco; Biondi, Sipos, Russini. A disp.: Stancampiano, Claiton, Ercolani, Pino, Ropolo, Zanchi, Cataldi, Simonetti, Izco, Russotto, Russo, Piccolo, Bianco. All: Baldini



ARBITRO: Claudio Panettella di Gallarate



ASSISTENTI: Antonio Severino di Campobasso e Thomas Miniutti di Maniago



IV UFFICIALE: Gerardo Garofalo della sezione di Torre del Greco



INDISPONIBILI: Fomov, Zappa, Ngom; Moro



SQUALIFICATI: Curiale e Risaliti



DIFFIDATI: Pinto, Provenzano, Russotto, Moro, Sala e Simonetti