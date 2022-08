UFFICIALE: Giuseppe De Luca al Catania

La società etnea ha ufficializzato l'accordo con l'ex attaccante di Bari, Virtus Entella e Triestina.

Comunicato ufficiale Catania SSD

#CataniaSSD comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe De Luca, nato ad Angera (Varese) l’11 ottobre 1991. In avvio di carriera, l’attaccante lombardo ha sommato 12 presenze e 4 gol con le Nazionali Under 20 e Under 21. Cresciuto calcisticamente nel Varese, ha debuttato in Serie B con lo stesso club. Dal 2012 al 2014, ha sommato 35 presenze in Serie A con l’Atalanta, andando a segno per 6 volte. Successivamente, per cinque stagioni, De Luca ha giocato nuovamente nel torneo cadetto con il Bari, il Vicenza e la Virtus Entella. Nel 2018/19, con il CFR Cluj, ha vissuto un’esperienza nel campionato romeno, vinto la Supercoppa nazionale ed esordito nelle competizioni calcistiche europee per club, disputando i turni di qualificazione in Champions ed Europa League. Rientrato in Liguria, ha contribuito nel 2019 alla promozione della Virtus Entella in B, categoria in cui si è espresso fino al 2021. Nella scorsa stagione, ha indossato la maglia della Triestina. È stato capocannoniere della Tim Cup nel 2013/14 e del Torneo di Viareggio nel 2011. Complessivamente, il neo-rossazzurro ha realizzato 69 reti nelle competizioni professionistiche ufficiali.



