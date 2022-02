Turris-Catania, ex: il ritorno di Filippo Lorenzini

Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli ex del passato e del presente

UNICO EX ATTUALE

La gara fra Turris e Catania, in programma domenica 6 febbraio 2022, alle ore 14.30, segnerà il ritorno al "Liguori" di Torre del Greco di Filippo Lorenzini, difensore trasferitosi in rossazzurro proprio dalla compagine corallina lo scorso 28 gennaio. Per Lorenzini cinquanta presenze e due reti nell' anno e mezzo trascorso in Campania. Sulla sfonda catanese spicca un ex mancato, ovvero quell'Andrea Zanchi vicinissimo al trasferimento alla Turris nell'ultima sessione di calciomercato.



Mi ritorni in ment...ex

Classica carrellata finale con i doppi ex del passato. In porta, ecco Vincenzo Di Muro, in rossazzurro nell’annata 1995-96, alla Turris nel 1998-99. In difesa troviamo il difensore palermitano Giuseppe Marino, transitato a Torre del Greco nella seconda parte del campionato 1994-95 e, dopo la parentesi di Marsala, in rossazzurro nel campionato 1996-97. Decisamente più intensa l’esperienza catanese di Alessandro Cicchetti prelevato proprio dalla Turris nell’estate 1995. Nel curriculum del terzino romano, una promozione alle falde dell’Etna, al termine del campionato di Serie C2 edizione 1998-99. Doppia promozione in C1 per il centrocampista Pietro Tarantino, corallino nelle annate 1995-96 e 1996-97, in rossazzurro nella memorabile stagione 1998-99. Sempre in mediana, anche se in tempi più recenti, si colloca Nicola Mariniello, al Catania nella prima parte della stagione 2004-05, in Campania nella stagione 2011-12. In avanti trovano posto Tiziano D’Isidoro e Tommaso De Carolis. Per il “pelato” di Atri, giunto in Sicilia nell’estate 1995 proprio dopo un’annata alla Turris, 24 reti e un titolo di capocannoniere (nel 1996/97) in maglia rossazzurra. Meno proficua la parentesi catanese di De Carolis, conclusa con appena 2 reti in 13 incontri nell’annata 1995-96. Più fortunata l’esperienza corallina, con 9 centri in 27 match nel campionato 1998-99. Citazione anche per Salvatore Amura, calciatore corallino nel corso degli anni ottanta, in rossazzurro come tecnico delle giovanili (fra il 2005 e il 2009) prima e in seconda (2009-2011) poi. In chiusura spazio a Piero Cucchi, tecnico della Turris per parte della stagione 1985-86, al Catania nel 1998-99 con tanto di promozione in Serie C1.