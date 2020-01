Ternana-Catania 2-0: Partipilo e Torromino firmano la vittoria delle fere

Pomeriggio soleggiato, con temperatura che si attesta attorno ai 15 gradi, sul “Libero Liberati” di Terni teatro della semifinale di andata della Coppa Italia di Serie C 2019-20. Nella Ternana mister Fabio Gallo, privo degli squalificati Russo e Vantaggiato e del’infortunato Salzano, opta per un 4-3-2-1 con l’ex Bergamelli perno del quartetto arretrato; Palumbo in mediana; Furlan sulla trequarti a sostegno di Torromino e Ferrante. In casa rossazzurra mister Cristiano Lucarelli, privo degli infortunati Dall’Oglio, Welbeck, Noce e Saporetti, insieme allo squalificato Silvestri, lancia dal primo minuto Salandria in mediana e Manneh sulla trequarti; Maks Barisic l’unica punta del 4-2-3-1 di partenza. Presenti, nella tribuna centrale, trenta tifosi del Catania.TERNANA (4-3-2-1): Marcone; Nesta (dal 6' st Parodi), Diakite' (dal 26' pt Suagher), Bergamelli, Celli; Defendi, Proietti (dal 6' st Paghera), Palumbo; Furlan (dal 32' st Sini); Torromino (dal 1' st Partipilo), Ferrante. A disp.: Tozzo, Iannarilli, Mammarella, Parodi, Suagher, Marilungo, Onesti, Paghera, Sini, Niosi, Damian, Partipilo. All: Fabio GalloCATANIA ( 4-2-3-1): Martinez; Calapai, Mbende, Esposito, Pinto; Salandria (dal 25' st Biagianti), Rizzo; Di Molfetta (dal 13' st Sarno), Curcio (dal 26' Vicente), Manneh (dal 13' st Biondi); Barisic (dal 25' st Mazzarani). A disp.: Furlan, Vicente, Sarno, Pinto, Marchese, Biondi, Distefano, Biagianti, Mazzarani. All: LucarelliARBITRO: Daniele De Santis di LecceASSISTENTI: Davide Moro di Schio e Alberto Zampese di Bassano del GrappaRETI: Partipilo al 3' st, Torromino al 21'AMMONITI: Paghera, SuagherDIFFIDATI: Palumbo, Paghera e Parodi; Martinez, Marchese e Dall'OglioESPULSI: -RECUPERO: 2' pt; 4' stINDISPONIBILI: Salzano; Dall’Oglio, Welbeck, Noce e SaporettiSQUALIFICATI: Russo e Vantaggiato; SilvestriTernana in campo con la tradizionale casacca a strisce verticali rosso e verdi, pantaloncini neri, calzettoni rossi con risvolti verdi. Catania in maglia gialla, con ampi risvolti rossazzurri, pantaloncini azzurri con bordi rossi e calzettoni gialli. Direzione di gara affidata al signor Daniele De Santis di Lecce; assistenti Davide Moro di Schio e Alberto Zampese di Bassano del Grappa; quarto ufficiale Michele Di Cairano di Ariano Irpino.Catania subito in avanti. Dopo appena 80 secondi dal fischio d’inizio del signor De Santis calcio di punizione conquistato da Ciccio Salandria dal limite dell’area umbra. La battuta di destro di Curcio sorvola la traversa della porta difesa da Marcone. Primo spunto della gara di marca ospite. Nuovo spunto sempre del Catania all’ottavo minuto. Discesa insistita di Barisic sulla destra, palla in mezzo respinta da Diakite', sulla respinta recupero del pallone sempre da parte dello sloveno, appoggio all’indietro per l’accorrente Rizzo, destro di prima intenzione del numero 18 che si perde di un metro sopra la porta rossoverde. Fra il decimo e l’undicesimo doppio intervento in chiusura effettuato da Mbende, su Defendi prima e Ferrante poi. Al 14' calcio di punizione pericoloso conquistato dalla Ternana con De Fendi per un fallo di Esposito sul numero 25. Pallone collocato a un metro dalla lunetta, in posizione centrale: destro violento di Furlan, respinta coi pugni di Martinez, pallone che s'impenna, colpo di testa di Ferrante che dal limite dell'area piccola spedisce incredibilmente alto. Occasione ghiotta non sfruttata dalla Ternana. Al diciannovesimo Ternana ancora pericolosa, stavolta dagli sviluppi di un corner, con l'inserimento areo di Ferrante. Al 21' leggerezza di Calapai che si lascia soffiare il pallone dall'accorrente Torromino: il destro a giro dell'ex Lecce è parato in modo plastico da Martinez. Al 22' ci prova Curcio con una conclusione da metà campo che si perde abbondantemente a lato. Un minuto più tardi azione prolungata di Barisic sulla destra, palla in mezzo per l'accorrente Manneh che viene anticipato dall'intervento aereo di Bergamelli. Catania vicinissimo al vantaggio al 25': calcio d'angolo battuto da Pinto inserimento sul secondo palo di Esposito, destro del numero 28 che sbatte fortuitamente sul piede di Mbende finendo fuori. Trenta secondi dopo primo cambio della gara: nella Ternana fuori Diakite', dentro Suagher. Al 29' triangolazione veloce fra Pinto, Di Molfetta e Barisic, sinistro in corsa dello sloveno respinto da Marcone in corner. Affondo della Ternana, al minuto 33, destro da fuori di Ferrante parato a terra da Martinez. Sul capovolgimento di fronte azione solitaria di Barisic che disorienta Celli, palla in mezzo che taglia tutta l'area umbra senza che nessun compagno riesca a intervenire. Al 37' passaggio filtrante di Di Molfetta sul corridoio di sinistra, sovrapposizione di Pinto che dalla linea di fondo alza la sfera anziché scegliere la soluzione bassa. Minuto 39, azione sulla sinistra di Palumbo, cross in mezzo per Ferrante che di testa non riesce a dare forza al pallone favorendo l'intervento di Martinez. Al 45' contatto in area umbra fra Celli e Esposito con il numero 28 che finisce a terra; l'arbitro pugliese lascia correre. Al termine di due minuti di recupero squadre negli spogliatoi sul punteggio di zero a zero.Squadre in campo per i secondi quarantacinque minuti di gioco. Nell'intervallo nella Ternana fuori Torromino, dentro Partipilo. Al terzo minuto cambia il risultato: palla in mezzo di Ferrante, inserimento proprio del neo entrato che elude Esposito e Mbende e di sinistro fredda Martinez da due passi. Ternana 1, Catania 0. Al sesto doppio cambio nella Ternana: fuori Nesta e Proietti, dentro Parodi e Paghera. All'ottavo minuto Ternana vicinissima al due a zero: azione ubriacante di Partipilo che dribbla quasi tutta la difesa etnea, chiusura disperata di Pinto che intercetta la conclusione dell'attaccante umbro deviando la palla sul palo. Al 13' doppio cambio effettuato da Cristiano Lucarelli: fuori Manneh e Di Molfetta, dentro Biondi e Sarno. Al 19’ tiro velleitario di Torromino che si perde altissimo. Due minuti più tardi l’ex Lecce si riscatta, trovando la rete del raddoppio: lancio in profondità di Suagher per il numero 21, destro a giro imprendibile per Martinez e pallone nel sacco. Ternana 2, Catania 0. Al 24' Catania vicinissimo al gol con Sarno che salta il portiere ma, ingannato dal rimbalzo del pallone, non riesce a ribadire in rete. Dal 25' nel Catania dentro Biagianti, Mazzarani e Vicente per Salandria, Barisic e Curcio. Fase della gara senza sussulti. Al 32' quinto e ultimo cambio per i padroni di casa: fuori Furlan, dentro Sini. Al 34' Catania vicinissimo al gol: cross di Sarno, sponda aerea di Mazzarani, destro al volo di Biondi che da buonissima posizione spara sulle mani di Marcone. Occasionissima per gli etnei non sfruttata adeguatamente. Al 37' primo giallo della gara sventolato a Paghera per un fallo su Biagianti; cartellino pesante per il centrocampista umbro che, in quanto diffidato, salterà il match di ritorno. Ternana vicinissima al tris al 39': palla in mezzo di Parodi per l'accorrente Partipilo che da sette metri, da solo davanti a Martinez, spedisce la sfera a fil di palo. Al quarantacinquesimo ammonito Suagher per perdita di tempo. Al termine di 4 minuti di recupero l'arbitro De Santis sancisce la fine delle ostilità. Il due a zero finale equivale per la Ternana a più di mezza qualificazione. Per il Catania adesso i giochi si fanno durissimi: per conquistare il pass per la doppia finale occorrerà vincere con almeno tre reti senza subire alcun gol.