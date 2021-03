Serie C, il punto dopo la 33a giornata: turno favorevole al Catania

⚫ IL PUNTO SULLA C



📌Giornata favorevole al Catania, nuovamente al quinto posto. Rosicchiati due punti al quarto posto...



Con il finale di Torre del Greco va in archivio, almeno per il momento, la trentatreesima giornata del Girone C di Serie C. Al momento, proprio così, perché per mettere la parola fine al sestultimo turno della stagione regolare bisognerà aspettare i recuperi delle sfide Monopoli-Casertana e Palermo-Foggia, tutte squadre – ad eccezione dei biancoverdi di Puglia – attualmente presenti nella “griglia” dei play-off. A conti fatti, nella giornata in cui la Juve Stabia di Alessandro Marotta ha osservato il turno di riposo imposto dal calendario, è stato un turno favorevole al Catania. I rossazzurri, infatti, grazie al successo colto a Cava de’ Tirreni (il secondo della gestione Francesco Baldini in altrettante partite) hanno agguantato nuovamente la quinta posizione in classifica, adesso condivisa proprio con le “vespette” stabiesi. Condivisa sulla carta, perché scontri diretti alla mano, in caso di arrivo a parità di punti, sarebbe il Catania ad avere la meglio sui campani.Due lunghezze più in basso, con 47 punti, c’è il Foggia di Alessio Curcio, che al di là del rinvio della gara del “Renzo Barbera” ha sempre il famigerato turno di riposo da sostenere, fissato per la trentacinquesima giornata. Tradotto: il Catania ha adesso due punti di vantaggio sui satanelli con lo stesso numero di partite disputate. Più staccato è il Teramo, sconfitto quest’oggi nettamente (3 a 1) a Vibo Valentia. Fra gli abruzzesi, ottavi con 42 punti, e il Catania ci sono adesso sette punti di distacco. Chiudono la griglia play-off la Casertana nona con 41 punti e una partita in meno e il Palermo, decimo con 39 punti ma con due incontri da recuperare.Spingendo la proboscide verso su, l’Elefante ha rosicchiato due punti dal quarto posto, occupato nuovamente dal Catanzaro. I giallorossi, infatti, hanno perso dopo appena una settimana il terzo posto a beneficio del Bari (pugliesi vittoriosi nella giornata di ieri con la Paganese) in virtù del pareggio odierno a Torre del Greco. A cinque giornate dalla fine fra il Catanzaro e il Catania c’è un distacco di sei punti. Distanza considerevole, ma tuttavia ancora recuperabile anche in considerazione dello scontro diretto, in programma fra qualche settimana (mercoledì 14 aprile) al “Nicola Ceravolo”. Prima del match in terra calabrese, i rossazzurri avranno un doppio turno in casa (Viterbese prima, Potenza poi), mentre i giallorossi ospiteranno prima il Bisceglie e, nella giornata seguente, renderanno visita all’arrembante Juve Stabia.In vetta, la promozione della Ternana di Cristiano Lucarelli (vittoriosa a Bisceglie) è rimandata di 90 minuti. La contemporanea vittoria dell’Avellino (1 a 0 alla Virtus Francavilla) ha di fatto rinviato il verdetto matematico alla prossima giornata, turno che vedrà le due formazioni faccia a faccia al “Libero Liberati” di Terni.