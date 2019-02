Serie C, girone C: tutti i movimenti della sessione invernale

NB: In MAIUSCOLO i nuovi acquisti. Per gli acquisti si prendono in considerazione i cambi di maglia e non i ritorni alle squadre di proprietà.- ACQUISTI: Parlati (C, Ascoli), Petova (A, Udinese), Zohoki (A, Torino), Dellino (A, Matera), Cuppone (A, Pisa), Mastrilli (D, Teramo), Zingrossi (D, Virtus Entella), Vassallo (P, Cerignola), Jovanovic (A, Lucchese), Mosti (D, Arezzo), Cerofolini (P, Cosenza), Giron (D, Potenza), Bangu (C, Matera), Triarico (C, Matera), Cuomo (A, Vis Pesaro).- CESSIONI: Jakimoski (C, AE Larissa), Onescu (C, Virtus Verona), Toskic (C, Botev Vratsa), Crispino (P, Siracusa), Raucci (D, Acireale), De Sena (A, Renate), Antonicelli (C, Pineto), Sisto (C, Bari), Messina (A, Roccella).- PROBABILE FORMAZIONE (4-4-2)CEROFOLINILongo ZINGROSSI Markic MaestrelliStarita Giacomarro BANGU RisoloCUPPONE Scalzone(All. Vanoli)- ACQUISTI: Pascali (D, Cosenza).- CESSIONI: Alfageme (A, Avellino), Chiacchio (A, Sarnese), Ferrara (D, Cavese), Squillante (C, Battipagliese).- PROBABILE FORMAZIONE (4-3-1-2)AdamonisBlondett Lorenzini PASCALI PinnaRomano D'Angelo VaccaFloro FloresCastaldo Padovan(All. Esposito)- ACQUISTI: Carriero (C, Parma), Di Piazza (A, Cosenza), Sarno (A, Padova), Valeau (D, Ascoli), Liguori (A, S.N. Notaresco).- CESSIONI: A.Rizzo (C, Avellino), Vassallo (A, Renate), Scaglia (C, Carrarese), Barisic (A, Padova).- PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3)PisseriCalapai Aya T.Silvestri CiancioCARRIERO Lodi BiagiantiSARNO Marotta DI PIAZZA(All. Sottil)- ACQUISTI: Bianchimano (A, Perugia), Casoli (C, Gubbio).- CESSIONI: Infantino (A, Teramo).- PROBABILE FORMAZIONE (3-4-3)FurlanCeliento Figliomeni RiggioStatella Maita Iuliano FavalliKanoute BIANCHIMANO Fischnaller(All. Auteri)- ACQUISTI: Castagna (D, Lucchese), Ferrara (D, Casertana), Bacchetti (D, Monopoli), La Ferrara (A, Rieti), Pugliese (C, Carrarese), Filippini (D, Lazio), Magrassi (A, Ravenna), Sainz-Maza (A, Sicula Leonzio).- CESSIONI: Zminer (A, Savoia)PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3)VonoBruno Manetta A.Silvestri PalomequePUGLIESE Migliorini FavasuliSAINZ-MAZA MAGRASSI Sciamanna(All. Modica)- ACQUISTI: Germoni (D, Virtus Entella), Torromino (A, Lecce).- CESSIONI: Aktaou (D, svincolato), Stallone (C, Sorrento).-PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3)BranduaniVitiello Marzorati Troest GERMONICalò Mastalli CarliniMelara Paponi TORROMINO(All. Caserta)- ACQUISTI: -- CESSIONI: Sepe (D, Potenza), Dellino (A, Bisceglie), M.Ricci (C, Potenza), Stendardo (D, Paganese), Guarnone (P, Milan), El Hilali (C, Milan), Grieco (C, Fermana), Corso (C, Picerno), Scaringella (A, Gravina), Bangu (C, Bisceglie), Farroni (P, Reggina), Ripanto (D, Venezia), Sarcinella (C, Cagliari), Dammacco (A, Reggio Audace), Triarico (C, Bisceglie).- PROBABILE FORMAZIONE (4-4-2)FortunatoMascioli D'Andrea Lamacchia ZumpanoTalesca Papa Hysaj SamsanMariano Gorghini(All. Danza)* I calciatori professionisti del Matera hanno chiesto lo svincolo al Collegio Arbitrale.- ACQUISTI: Salvemini (A, Potenza), Crisanto (P, Pistoiese), Cavallari (D, Rimini), Sanzone (D, Rende), Bastrini (D, Cremonese).- CESSIONI: De Angelis (A, Cesena), Saloni (P, Virtus Francavilla), Pierfederici (A, Rimini), Bacchetti (D, Cavese), Bei (D, Rende), Mavretic (A, svincolato).- PROBABILE FORMAZIONE (3-5-1-1)PissardoFerrara De Franco BASTRINIFabris Zampa Scoppa Paolucci D.DonnarummaSounasGerardi(All. Scienza)- ACQUISTI: Capece (C, svincolato), Perri (D, Viterbese), Stendardo (D, Matera), Gifford (D, Pescara), Navas (C, Reggina).- CESSIONI: Amadio (C, Messina), Musacci (C, svincolato), S.Longo (A, Potenza), Cappa (P, Cerignola), Garofalo (D, svincolato), Buonocore (A, Pomigliano), Cimmino (D, Agropoli), Verdicchio (C, svincolato), Marone (P, Portici).- PROBABILE FORMAZIONE (4-3-1-2)SantopadreTazza Piana STENDARDO Della CorteCarotenuto Sapone NacciCAPECECesaretti Parigi(All. De Sanzo)- ACQUISTI: Bacio Terracino (A, Teramo), Lescano (A, Telstar), Sepe (D, Matera), M.Ricci (C, Matera), S.Longo (A, Paganese).- CESSIONI: Salvemini (A, Monopoli), Strambelli (A, Reggina), Caiazza (D, AZ Picerno), Pepe (C, Avellino), Giron (D, Bisceglie), Leveque (D, Rende), Fanelli (C, svincolato).- PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3)IoimeSales Emerson Di Somma SEPEGuaita Piccinni DettoriLESCANO França Genchi(All. Raffaele)- ACQUISTI: De Falco (C, L.R. Vicenza), Strambelli (A, Potenza), Bellomo (C, Salernitana), Doumbia (A, Lecce), Baclet (A, Cosenza), Martiniello (A, Olbia), Procopio (D, Sudtirol), Farroni (P, Matera), Gasparetto (D, Ternana)- CESSIONI: Curto (D, Empoli), Zivkov (D, Rende), Bonetto (C, Rende), Mastrippolito (D, Sassuolo), Navas (C, Paganese), Petermann (C, Pistoiese), Emmausso (A, Cuneo).PROBABILE FORMAZIONE (3-4-2-1)ConfenteConson GASPARETTO SoliniKirwan DE FALCO Zibert SandomenicoBELLOMO STRAMBELLIBACLET(All. Cevoli)- ACQUISTI: Borello (A, Cuneo), Zivkov (D, Reggina), Bonetto (C, Reggina), Brignoli (C, Monza), Bei (D, Monopoli), Leveque (D, Potenza).- CESSIONI: Achik (A, Castrovillari), Gigliotti (C, Virtus Francavilla), Di Giorno (C, Modena), Sanzone (D, Monopoli).- PROBABILE FORMAZIONE (3-4-3)SavelloniGerminio Minelli SabatoViteritti Franco Awua BlazeGodano Vivacqua Rossini(All. Modesto)- ACQUISTI: A.Marchi (C, Vis Pesaro), Zanchi (D, Pro Piacenza), Cernigoi (A, Pisa), Brumat (D, Siena), Garofalo (C, Pro Piacenza), Mattia (D, svincolato), Tiraferri (D, Castiadas), Scardala (D, Pomezia), Svidercoschi (A, Viterbese), Carpani (C, Ascoli), Marcone (P, Cuneo), De Vito (D, Viterbese).- CESSIONI: Todorov (A, svincolato), Papangelis (D, svincolato, Gallifuoco (D, svincolato, Vasiliou (A, svincolato), Caparros (C, svincolato), Lukinga (C, svincolato), Diarra (C, svincolato), Kean Dosse (A, svincolato), Di Domenicantonio (C, svincolato), La Ferrara (A, Cavese).- PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2)CostaDelli Carri Gigli DE VITOBRUMAT CARPANI Maistro MARCHI ZANCHIGondo CERNIGOI(All. Capuano)- ACQUISTI: Pane (P, Siena), Bollino (A, Bari), Megelaitis (C, Lecce), Dubickas (A, Lecce), Miracoli (A, Brescia), Milesi (D, Brescia).- CESSIONI: La Cagnina (P, Sancataldese), Sidibe (C, Acireale), Brunetti (D, Castrovillari), De Felice (A, svincolato), M.Esposito (D, Siena), Sainz-Maza (A, Cavese).- PROBABILE FORMAZIONE (4-3-2-1)NarcisoDe Rossi Laezza Aquilanti SquillaceMarano G.Esposito D'AngeloGammone J.GomezMIRACOLI(All. Torrente)- ACQUISTI: Bruno (D, svincolato), Tiscione (A, Latina), Talamo (A, Alessandria), Lombardo (D, Arzachena), Crispino (P, Bisceglie), Parisi (D, Livorno), Cognigni (A, Fermana), Privitera (C, Sion).- CESSIONI: Celeste (C, svincolato), Souare (C, svincolato), Franco (D, Trapani), Diop (A, Arzachena), G.Orlando (D, Rotonda), M.Gomis (P, Spal).-PROBABILE FORMAZIONE (4-3-2-1)CRISPINOPARISI Turati Di Sabatino BRUNOPRIVITERA Mustacciolo Gio.FricanoPalermo CataniaCOGNIGNI(All. Raciti)- ACQUISTI: Fedato (A, Piacenza), Franco (D, Siracusa), Cavalli (P, Reggio Audace).- CESSIONI: Kucich (P, Pisa).- PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3)DiniScrugli Mulè Pagliarulo Costa FerreiraCorapi Taugourdeau AloiFEDATO Evacuo Golfo(All. Italiano)- ACQUISTI: Rezzi (C, Lazio), Filogamo (A, Benevento), Zaccagno (P, Pro Piacenza).- CESSIONI: Viscovo (P, Avellino), De Carolis (A, Torres), Carrozza (D, Crotone), La Gamba (D, Isola Capo Rizzuto).- PROBABILE FORMAZIONE (4-3-2-1)ZACCAGNOFinizio Camilleri Malberti TitoPrezioso Obodo ScaccabarozziMelillo TaurinoBubas(All. Orlandi)- ACQUISTI: Nunzella (D, Pordenone), Tiritiello (D, Cosenza), Cavaliere (A, Pro Vercelli), Zenuni (C, Teramo), Saloni (P, Monopoli), Gigliotti (C, Rende), Puntoriere (A, Virtus Entella).- CESSIONI: Anastasi (A, svincolato), Turrin (P, Imolese), Siljc (D, svincolato), Sparacello (A, Teramo), Labate (D, Anzio), Lugo Martinez (C, svincolato), Tarolli (P, Renate).PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2)NordiPino Sirri TIRITIELLOAlbertini Marino Vrdoljak Monaco NUNZELLASarao Partipilo(All. Trocini)- ACQUISTI: Tsonev (C, Lecce), Thiam (P, Spal), Mignanelli (D, Ascoli), Valentini (P, Triestina), Coda (D, svincolato), F.Coppola (C, Albinoleffe), Sparandeo (D, Benevento).- CESSIONI: Roberti (A, Taranto), Perri (D, Paganese), Messina (D, Triestina), Svidercoschi (A, Rieti), Saraniti (A, Lecce), Micheli (P, svincolato), Otranto (C, Fermana), De Vito (D, Rieti), Bovo (C, L.R. Vicenza).- PROBABILE FORMAZIONE (4-3-1-2)VALENTINIDe Giorgi CODA Sini MIGNANELLIBaldassin Damiani PalermoTSONEVPolidori Pacilli(All. Calabro)