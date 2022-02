Rappr.va Nazionale Dilettanti Femm.le Under 20, convocate Orlando, Pennisi e Di Stefano

Si presenteranno mercoledì 16 febbraio presso il Centro Fed.le Territoriale di Catanzaro, per il Raduno Territoriale dell’Area SUD

Altro "azzurro" in casa Catania, stavolta in ambito femminile, certificazione dell'ottimo lavoro svolto dal tecnico Peppe Scuto in termini di valorizzazione del talento delle giovani calciatrici impiegate in un campionato nazionale impegnativo come quello della Serie C femminile.



Nell’ambito del Progetto Giovani LND, il Sig. Marco Canestro (Allenatore Rappresentativa Nazionale Dilettanti Femminile Under 20) ha convocato complessivamente 20 calciatrici tra cui le tre sottoelencate del Calcio Catania per il giorno mercoledì 16 Febbraio 2022, presso il Centro Federale Territoriale di Catanzaro, per il Raduno Territoriale dell’Area SUD:



- DI STEFANO MARIA nata 31/07/2003 (centrocampista);

- ORLANDO VIOLA AGATA nata 24/11/2005 (portiere);

- PENNISI COSTANZA nata 13/10/2004 (attaccante).



Le ragazze si presenteranno mercoledì 16 febbraio 2022 entro le ore 13.00 presso il Centro di Formazione Federale di Catanzaro, e alle 14.15 disputeranno una gara amichevole contro la Rappresentativa Regionale Calabria Femminile. Intorno alle 16.00, alla fine della gara, scioglimento della comitiva e rientro nelle proprie sedi.