Rapp.va Under 20 Femm.le LND, Di Stefano in gol: in campo anche Orlando e Pennisi

Le tre rossazzurre, tutte nell'undici titolare del secondo tempo, hanno contribuito alla vittoria della rappresentativa

Si è concluso con una vittoria per 3-1 sulla Rappresentativa regionale calabrese lo stage Area Sud della Rappresentativa Under 20 femminile LND, ultimo appuntamento per la fase di preselezione delle calciatrici che partecipano al campionato di Serie C. A decidere l'amichevole disputata nel pomeriggio al Centro di Formazione Federale a Catanzaro le reti di Giada Papaleo (Crotone), Maria Di Stefano (Catania) e Roberta Illiano (Academy Dream Team) che hanno ribaltato il vantaggio iniziale firmato da Alessandra Mauro per la formazione calabrese. In campo, nella ripresa, tutte le giovani calciatrici rossazzurre convocate, Orlando, Pennisi e Di Stefano, che hanno contribuito al successo della rappresentativa. Oltre il gol di Maria Di Stefano, registriamo la porta inviolata di Viola Orlando.





CALABRIA LND-UNDER 20 LND 1-3





Calabria Lnd (4-4-2): Gradalone; Denaro (25'pt Perrotta), Stranieri (1'st Donato), Ceravolo, Cariati; Nocera (25'pt Sacco), Cinque, Gattuso, Mauro; La Malfa (1'st Cogliandro), Siciliano. A disposizione: Rispoli, Fumante, Orefice, Ariobazzone, Noto. Allenatore: Ramunno.



Under 20 Lnd 1° tempo (4-4-2): Cali; Coluccia, Maddaluno, Torano, Papaleo; Moscatello, Ventura, D'Errico, Illiano; Cinquegrana, Turco.

Under 20 Lnd 2° tempo (4-3-3): Orlando; Di Stefano, Vetere, Petrosino, Torano; Petrosino, De Benedetto, Lospalluto; Pennisi, Magari, Di Stefano.

Allenatore: Canestro.



Reti: pt 29' Mauro (C), 41' Papaleo (Lnd), st 30' Di Stefano (Lnd), 38' Illiano (Lnd).



Arbitro: Sorrentino di Soverato.

Assistenti: Renda e D'Agostino di Catanzaro.