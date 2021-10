Primavera3, Avellino-Catania: sabato 16 ottobre, fischio d'inizio alle 10.30

Buon momento di forma dei rossazzurri, che hanno mantenuto l'imbattibilità, forti di due vittorie e il pareggio del derby

In Campania sarà la solita gara tosta, contro i "lupetti" dell'Avellino: si ripropone una delle sfide più classiche a due stagioni dall'ultima volta. Bisogna tornare indietro alla stagione 2019-20 infatti, ultima edizione del Torneo Berretti, ormai definitivamente denominato Primavera 3, per risalire alle ultime gare, vinte entrambe di misura proprio dai rossazzurri. La scorsa stagione, la prima per il nascituro campionato Primavera 3, invece vide le due formazioni impegnate in diversi gironi, motivo per cui non si incontrarono. Avellino-Catania, gara della 4^ giornata di andata del campionato Primavera 3 - "Dante Berretti", Girone C, si giocherà dunque domani, sabato 16 ottobre, fuori dal solito "Partenio", per la precisione sul campo dello Stadio Comunale "Ambrosini", in località Lici di Venticano, con fischio d'inizio alle ore 10.30.



Il Catania sta vivendo un buon momento di forma, mantenendo la propria imbattibilità: le prime tre giornate hanno portato due vittorie, una esterna, e un pareggio a reti bianche nel derby di sabato scorso. In classifica i rossazzurri sono secondi, proprio insieme ai palermitani, a due lunghezze dalla capolista Catanzaro. Andamento più ondivago per i campani biancoverdi, con una falsa partenza e una migliore resa negli ultimi due incontri: in soldoni, una sconfitta, una vittoria e un pareggio, per un posizionamento a metà classifica del Girone C.



Nelle scelte del tecnico Russo i rossazzurri potrebbero scendere in campo ricalcando la formazione di sabato scorso in occasione del derby, dove fondamentalmente l'unica novità fu rappresentata dall'esordio da titolare di Russi, mentre nel secondo tempo il ritrovato Sciuto prese il posto di Biondi. Pertanto, due i probabili ballottaggi, Russi-Aquino e Sciuto-Biondi. Per l'Avellino del tecnico Antonio Iandolo, la tegola della squalifica del difensore centrale 2005 Barilotti, espulso per doppia ammonizione nel pari a reti bianche di Potenza, che potrebbe essere sostituito dal nuovo acquisto classe 2004 Stanzione, altro centrale difensivo che arriva dal Catanzaro.