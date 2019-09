Potenza-Catania, precedenti: equilibrio assoluto al "Viviani"

A distanza di centododici giorni dal confronto play-off il Catania ritorna all' "Alfredo Viviani" di Potenza. Una sfida, quella dello scorso, che si concluse con il beffardo (ma meritato) pareggio in rimonta colto dai rossoblù potentini grazie al sigillo in extremis del bomber, a segno, tra l’altro, anche nella sfida di campionato delconclusasi con il successo dei padroni di casa per 3 a 1. Così, domenica 8 Settembre 2019, sarà la terza sfida fra Potenza e Catania disputata al “Viviani” nel giro di appena dieci mesi. Se non è record poco ci manca.Il bilancio delle sfide in terra lucana post-46 è in: tre vittorie per parte e due pareggi, con undici reti a testa segnate. Un equilibrio che rimane tale anche se si estende il raggio della nostra analisi alle sfide pre-46, con le tre gare dell’Associazione Fascista Calcio Catania, tra il 1937 e il 1941, tutte in Serie C, terminante con una vittoria per parte (per i rossazzurri a tavolino) e un pareggio. Il primo dei tre successi potentini risale alla stagione, in Serie B: vantaggio rossoblù con Vetrano, pareggio catanese con Gavazzi, 2-1 finale firmato da Cappellaro. Il bis è datato 30 maggio 1993, nonché ultima gara in Serie C1 sotto la presidenza di: 2-0 siglato dalla doppietta del palermitano Francesco Libro tra l’85’ e il 90’. Il terzo lucano sigillo, come scritto in precedenza, fa riferimento alla scorsa annata, con il gioiello di Marco Biagianti che rese meno amara (si fa per dire) la sconfitta degli etnei di Sottil.La prima delle tre vittorie catanesi fa riferimento alla Serie C edizione 1948/49: uno a zero con rete di Cadei. Anni più tardi, nella gara di Coppa Italia 1964-65, roboante 4-0 con reti di Danova (doppietta), Lampredi e Calvanese. Infine, la vittoria del Catania dinel Campionato Nazionale Dilettanti 1994-95: vantaggio etneo conal 29’; pareggio lucano, al 79’, con Natiello; definitivo 1 a 2 rossazzurro cona sei minuti dalla fine.Il quadro dei precedenti lucani è completato da due pareggi, entrambi per 1 a 1. Il primo risale al campionato cadetto: vantaggio lucano con Rosito, pareggio catanese con Pereni a due minuti dallo scadere. Il secondo, nonché ultimo precedente in Basilicata, fa riferimento alla gara play-off dello scorso 19 Maggio: vantaggio catanese con, pareggio potentinoDi seguito il quadro completo delle gare in terra potentina:1948/49: Potenza-Catania 0-1 (Serie C)1964/65: Potenza-Catania 0-4 (Coppa Italia)1966/67: Potenza-Catania 1-1 (Serie B)1967/68: Potenza-Catania 2-1 (Serie B)1992/93: Potenza-Catania 2-0 (Serie C1)1994/95: Invicta Potenza-Catania 1-2 (C.N.D)2018-19: Potenza-Catania 3-1 (Serie C)2018-19: Potenza-Catania 1-1 (Serie C - Play-off)VITTORIE POTENZA: 3PAREGGI: 2VITTORIE CATANIA: 3RETI POTENZA: 11RETI CATANIA: 11