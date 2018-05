Play-off: Cosenza col brivido, avanti la Carrarese di Baldini

Fattore campo (quasi) rispettato in tutti i campi, nel primo turno dei play-off di Serie C. Tra le formazioni impegnate tra le mura amiche steccano soltanto in due: il Renate, sconfitto per 2-0 dal Bassano, e il Monopoli, superato al “Vito Simone Veneziani” dalla Virtus Francavilla nel derby pugliese. L’altro derby regionale di serata, quello di Toscana, si colora a forti tinte gialloblu, con la Carrarese di mister Silvio Baldini (ex tecnico del Catania) che ha travolto la Pistoiese con un eloquente 5-0. Vittoria comoda per la Viterbese di Elio Calderini: 2-1 al Pontedera nella gara delle ore 19:00.Largo successo per il Piacenza che in rimonta stende una volenterosa Giana Erminio: 4-2 il risultato finale per gli emiliani e pass per il secondo turno staccato con merito. Vittoria in rimonta anche per la FeralpiSalò sul Pordenone: 3-1 per i padroni di casa contro i neroverdi dei tanti ex rossazzurri (Caccetta, Nunzella, Berrettoni e Bombagi).Qualificazione col brivido per il Cosenza contro un’indomita Sicula Leonzio. Al “San Vito” i silani, sotto di una rete fino all’83’ (rete di Bollino), hanno ribaltato il risultato con Okereke e Baclet evitando una clamorosa eliminazione. Discorso simile per la Casertana, vittoriosa in rimonta al “Pinto” sul Rende. A Bergamo l’unico pareggio della serata tra l’Albinoleffe e il Mestre, risultato che proietta i seriani alla fase successiva.Prossimo appuntamento mercoledì 15 maggio con le gare del secondo turno. In campo, oltre alle nove qualificate, anche le tre “quarte” della regular season: il Monza, impegnato in casa contro il Piacenza; la Reggiana che riceverà il Bassano; la Juve Stabia che ospiterà al “Menti” la Virtus Francavilla. Gli altri tre abbinamenti del secondo turno sono: Viterbese-Carrarese, Albinoleffe-FeralpiSalò e Cosenza-Casertana. Di seguito il quadro completo dei risultati del primo turno dei play-off:Viterbese-Pontedera 2-1Albinoleffe-Mestre 2-2Cosenza-Sicula Leonzio 2-1Casertana-Rende 2-1Carrarese-Pistoiese 5-0FeralpiSalò-Pordenone 3-1Monopoli-Virtus Francavilla 0-1Piacenza-Giana Erminio 4-2Renate-Bassano 0-2Monza-PiacenzaViterbese-CarrareseReggiana-BassanoAlbinoleffe-FeralpiSalòJuve Stabia-Virtus FrancavillaCosenza-Casertana