Paganese-Catania, ex: da Sorrentino a Pantanelli, da Rambone a Schiavi

In vista della gara fra Paganese e Catania, in programma domenica 12 settembre 2021, allo stadio "Marcello Torre", fari puntati sui doppi ex. Due gli ex presenti nelle due compagini, uno per parte. In casa azzurrostellata, nel reparto arretrato, figura. L'esperto difensore campano, classe 1986, indossò la casacca rossazzurra nella seconda parte della travagliata stagione 2014-15, in Serie B, totalizzando 3 reti in 16 presenze. Sul fronte rossazzurro, l''ex azzurrostellato si trova nell'attuale staff tecnico del Catania. Così come avvenuto nel turno precedente, con la Fidelis Andria, il personaggio in questione è ancora lui:. L'attuale preparatore dei preparatore dei portieri dell'Elefante difese la porta nella stagione 2008-09 in Prima Divisione (la "vecchia" Serie C1). Esperienza conclusa con appena 10 presenze. Tuttavia, il buon Armando, mancherà l'appuntamento al "Marcello Torre" per via di una squalifica rimediata sabato scorso.Ampia carrellata finale con i doppi ex del passato. Fra i legni, oltre al già citato Pantanelli, si segnalano(giunto a Catania nell'estate del 1979 proprio dalla Paganese) e, al Catania nella stagione 2015-16, a Pagani nella stagione successiva. Tra i difensori spicca la coppia formata da, passata in blocco (insieme a Sorrentino e mister Gennaro Rambone) dalla Paganese al Catania nell’estate del 1979. Sempre in quella Paganese, presente anche, ormai sul finale di carriera, in rossazzurro nel biennio 1974-76. Altri difensori:, al Catania nell’amara stagione 1983-84, alla Paganese nel 1987-88;, difensore campano, classe 1996, giunto a Torre del Grifo nell’estate 2014 come rinforzo della Primavera di mister Giovanni Pulvirenti, protagonista in una sola occasione con la maglia della prima squadra, nella debacle di La Spezia;, al Catania nella stagione 2015-16;, in rossazzurro nella parte iniziale del 2016/17, a Pagani dal gennaio al giugno 2017;, a Pagani nella stagione 2015/16, in rossazzurro nella stagione 2017-18.In mediana largo al catanese, in rossazzurro sia come calciatore (anni settanta) che come direttore sportivo (2003-04);, al Catania nel 1978-79 (28 presenze e 4 gol) a Pagani nel biennio 1981-83;, 17 presenze e una rete nella Serie C1 2000-01, alla Paganese nel campionato 2008-09 con 2 reti in 30 partite disputate;(al Catania nella travagliata stagione 2002-03, alla Paganese dal gennaio al giugno 2011 senza grosse fortune);(a Pagani nella stagione 2012-13, in rossazzurro nella prima parte della stagione 2015-16);Pokerissimo offensivo composto dal brasiliano(a Catania nella stagione 2007-08, in Campania nel campionato 2012-13), il franco-algerino(appena 6 presenze nel Catania 2002-03, 10 gettoni nella Paganese 2008-09); il napoletano, quest’ultimo protagonista di una stagione esaltante in maglia azzurro stellata (15 reti in 26 gare nella Lega Pro 2015/16), da dimenticare l’esperienza catanese contraddistinta da un infortunio abbastanza lungo; chiusura con altri due brasiliani, quest'ultimo a Pagani nella stagione 2016-17 con 31 presenze e 11 reti una delle quali segnata proprio al Catania al "Massimino".In panchina trovano posto, al Catania dal novembre 1987 al febbraio 1988, a Pagani nella stagione 2000-01); il ‘filosofo’(in Campania come portiere negli anni settanta, in rossazzurro come tecnico nella stagione 1999-2000); focoso, tecnico di entrambe le squadre a più riprese nel corso degli anni settanta ed ottanta;, tecnico del Catania nella scorsa annata (e prima ancora giocatore dei rossazzurri dal 2005 al 2008) sulla panchina campana nel 2014/15, e, alla Paganese nella stagione 1975-76, Catania per parte dell'annata 1995-96. Chiusura con, a Catania nelle vesti di dirigente, nella stagione 2015-16), a Pagani nella stagione 2016/17, scomparso prematuramente lo scorso 14 ottobre.