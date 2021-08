Monopoli-Catania, precedenti: due vittorie rossazzurre

Sabato 28 agosto 2021, alle ore 20.30, andrà in scena il tredicesimo Monopoli-Catania in terra di Puglia. Il bilancio delle dodici sfide precedenti vede prevalere i padroni di casa, vittoriosi in, tre delle quali nelle ultime cinque stagioni: 3 a 0 nella stagione 2016-17, reti di Esposito, Ricucci e Genchi su rigore; il roboante 5 a 0 del 2017-18 con mister Cristiano Lucarelli in panchina, siglato dalle reti di Salvemini, Genchi, Sounas, Longo e Doudou Magni e, infine, il 4 a 2 del 22 settembre 2019 (vantaggio pugliese con l'ex Carriero, rimonta ospite con Mazzarani e un'autorete di Rota; controsorpasso dei gabbiani con Piccini, Fella e Donnarumma). Le altre due affermazioni pugliesi, meno altisonanti nel punteggio, fanno riferimento alla Coppa Italia di Serie C del 1985/86 (vantaggio catanese con Luvanor, rimonta pugliese con Di Michele e Lanci) e alla gara di campionato della Serie C edizione 1991/92 in Serie C, conclusasi per 1-0 firmato dal biancoverede Limetti.Cinque i pareggi, l'ultimo dei quali lo 0 a 0 del 23 ottobre 2018, con mister Andrea Sottil sulla panchina degli etnei. Stesso risultato nelle sfide del 1987-88 e 1990-91. Uno a uno nel 1988-89 (Martini per i pugliesi, Marini per gli etnei) e nella stagione successiva, quando Roberto Mandressi (fresco ex) portò avanti il Monopoli; dila rete del pareggio catanese.La prima delle due affermazioni del Catania risale alla notte del 23 settembre 2015, nel recupero della prima giornata del campionato di Lega Pro rinviata a causa degli strascichi derivanti dal caos generato da “I Treni del Gol”: vantaggio pugliese con Esposito, rimonta catanese con una perentoria doppietta di testa di. Il bis rossazzurro è datato 4 ottobre dello scorso anno: 1 a 0 grazie a un colpo di testa diDi seguito il quadro completo dei precedenti in terra monopolitana:1985-86: Monopoli-Catania 2-1 (Coppa Italia)1987-88: Monopoli-Catania 0-0 (Serie C1)1988-89: Monopoli-Catania 1-1 (Serie C1)1989-90: Monopoli-Catania 1-1 (Serie C1)1990-91: Monopoli-Catania 0-0 (Serie C1)1991-92: Monopoli-Catania 1-0 (Serie C1)2015-16: Monopoli-Catania 1-2 (Lega Pro)2016-17: Monopoli-Catania 3-0 (Lega Pro)2017-18: Monopoli-Catania 5-0 (Serie C)2018-19: Monopoli-Catania 0-0 (Serie C)2019-20: Monopoli-Catania 4-2 (Serie C)2020-21: Monopoli-Catania 0-1 (Serie C)VITTORIE MONOPOLI: 5VITTORIE CATANIA: 2PAREGGI: 5GOL MONOPOLI: 18GOL CATANIA: 8