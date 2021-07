Maxi Lopez annuncia l'addio al calcio

Un video emozionale e un breve messaggio in quattro lingue (inglese, spagnolo, italiano, portoghese). Così Maxi Lopez ha annunciato sul proprio profilo Instagram il proprio addio al calcio. L'argentino rimarrà nella storia del Catania come uno dei migliori centravanti mai transitati alle pendici dell'Etna, con l'apice toccato nei primi sei mesi in Sicilia, con 11 gol in 17 partite sotto la gestione Mihajlovic. In totale, tra gennaio il 2010 ed il gennaio 2014, il Galina de Oro ha disputato 83 partite con la maglia del Catania (si tratta della squadra con cui ha giocato di più in carriera), realizzando 27 gol. In mezzo i prestiti al Milan ed alla Sampdoria, poi un nuovo prestito ai blucerchiati nella seconda parte della stagione 2013/14, quella della retrocessione in B, infine la cessione definitiva al Chievo durante l'estate successiva.