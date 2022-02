Luca Moro: il ''rigorista'' che mancava al Catania

Il rendimento stratosferico dicon la maglia del Catania non è passato inosservato. Da oggi pomeriggio il, giunto l’estate scorsa dal Padova in prestito secco, appartiene al, con la società neroverde che lascerà a Catania il giovane bomber fino al termine della stagione. Un exploit da record che proietterà fra qualche mese Luca Moro in Serie A. e già, perchésono numeri troppo evidenti per passare inosservati, anche se provengono dall’inferno della Serie C, fatta più di calci che di calcio. Venti reti, metà delle quali segnate dagli undici metri con una: palla da una parte e portiere dall’altra, stesso copione visto dieci volte su dieci. Eppure, spulciando sul, si riesce a pescare anche qualche “però”.. Una frase, letta e riletta, che mi ha infastidito oltremodo. Perché? Perchée non tutti ci riescono.Analizzando le ultime due annate del Catania, quelle post(rigorista quasi infallibile) “rimpiazzato” per qualche mese da(tre su tre per l’attuale numero 10 del Foggia), i calci di rigore per i rossazzurri sono stati quasi un tabù. Prima delle dieci trasformazioni consecutive dagli undici metri per mano, pardon, per i piedi di Luca Moro, neiassegnati al Catania, fra campionato e Coppa Italia, erano stati incon risultati tutt’altro che soddisfacenti. I numeri parlano chiaro:. Un disastro che ha privato il Catania di punti importanti, vedi l’errore di Jacopo Dall’Oglio al 93’ della gara col Bari dello scorso anno, o quello dinella gara di Pagani di questa stagione. Un tabù, come detto, sfatato proprio da Luca Moro. Scusate se è poco…Nel dettaglio gli ultimi 20 calci di rigore assegnati al Catania fra campionato e Coppa Italia:1) Manuel Sarao (Virtus Francavilla-Catania 0-1 - Serie C 2020-21): gol2) Manuel Sarao (Viterbese-Catania 1-2 - Serie C 2020-21): parato3) Manuel Sarao (Casertana-Catania 3-2 - Serie C 2020-21): parato4) Jacopo Dall’Oglio (Catania-Virtus Francavilla - Serie C 2020-21): gol5) Jacopo Dall’Oglio (Catania-Bari 1-1 - Serie C 2020-21): parato6) Antonio Piccolo (Turris-Catania 1-0 - Serie C 2020-21): parato7) Manuel Sarao (Catania-Avellino 3-1 - Serie C 2020-21): gol8) Simone Russini (Vibonese-Catania 0-1 - Coppa Italia C 2021-22): parato9) Reginaldo (Vibonese-Catania - Coppa Italia C 2021-22 ): gol10) Tommaso Ceccarelli (Paganese-Catania 1-0 - Serie C 2021-22): parato---11) Luca Moro (Catania-Turris 3-4 - Serie C 2021-22): gol12) Luca Moro (Picerno-Catania 0-1 - Serie C 2021-22): gol13) Luca Moro (Virtus Francavilla-Catania 1-1 - Serie C 2021-22): gol14) Luca Moro (Campobasso-Catania 4-4 - Serie C 2021-22): gol15) Luca Moro (Campobasso-Catania 4-4 - Serie C 2021-22): gol16) Luca Moro (Taranto-Catania 3-2 - Serie C 2021-22): gol17) Luca Moro (Catania-Potenza 2-1 - Serie C 2021-22): gol18) Luca Moro (Catania-Palermo 2-0 - Serie C 2021-22): gol19) Luca Moro (Bari-Catania 3-3 - Serie C 2021-22): gol20) Luca Moro (Catania-Catanzaro 1-2 - Serie C 2021-22): gol