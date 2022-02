Juve Stabia-Catania, ex: Riecco Tommaso Ceccarelli...

In vista della gara fra Juve Stabia e Catania, in programma martedì 15 febbraio 2022, alle ore 14.30, allo stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia, fari rivolti sui tanti doppi ex del match. Fra i quattro doppi ex attuali - tre in casa campana, uno in quella rossazzurra - il più "atteso" è sicuramente, ritornato in quel di Castellammare di Stabia dopo dieci anni tondi tondi (i primi sei mesi del 2012 nei quali riuscì a debuttare anche in Serie B), che aveva iniziato questa stagione proprio con la maglia del Catania. La parentesi catanese di Ceccarelli, contraddistinta da qualche assist vincente per i compagni e dal rigore sbagliato a Pagani, si è conclusa alla vigilia della gara di Latina dello scorso 6 dicembre, con la mancata convocazione per la trasferta pontina per "motivi personali", prologo all'addio ufficializzato nel corso del mercato di gennaio. Altra vecchia conoscenza rossazzurra è, al Catania nella scorsa stagione. Terzo ex è, siciliano di Ragusa, al Catania nel biennio magico, attuale collaboratore tecnico. In casa rossazzurra l'unico ex gialloblé è, in Campania nella stagione 2019-20 in Serie B, per un totale di 10 presenze.Ampia carrellata finale con gli altri ‘doppi ex’ di Catania e Juve Stabia. Tra i pali trovano posto(nativo proprio di Castellammare di Stabia),ed. Nel reparto arretrato spazio aTanta roba anche in mediana:(protagonista in rossazzurro della promozione in B nella stagione 1979-80),(a Castellammare di Stabia nelle vesti di tecnico, con una promozione in B nel 2011),(protagonista assoluto dei due confronti della stagione 2015-16 che lo videro a segno sia all’andata che al ritorno a maglie inverite),, quest'ultimo a Castellammare di Stabia anche nelle vesti di tecnico, con tanto di promozione in Serie B conseguita al termine del campionato 2018-19.Nomi importanti anche nel reparto avanzato:ed. In panchina, quest'ultimo sulla panchina campana nella gara di andata.