Il Tribunale scioglie la riserva: tutto rinviato al 21 dicembre

Come evidenziato da Alessandro Vagliasindi su Repubblica ​e da Giovanni Finocchiaro su La Sicilia , in data odierna il Tribunale di Catania - sezione fallimentare - ha sciolto la riserva dell'udienza prefallimentare optando per il "terzo scenario" di cui parlavamo proprio due giorni fa: né accoglimento, né rigetto dell'istanza di fallimento presentata dalla Procura, ma un, volto a verificare la capacità di Sigi di garantire la continuità aziendale della società etnea, attraverso dei consulenti tecnici appositamente nominati, che da qui alla prossima udienza dovranno compiere i relativi accertamenti e relazionare l'autorità giudiziaria.Un epilogo, quello dell'udienza prefallimentare del 16 novembre, che fa tirare un sospiro di sollievo a quei tifosi che temevano il peggio (l'immediata dichiarazione di fallimento, che avrebbe comportato la perdita della matricola 11700) e soprattutto alla Sigi, che guadagna settimane preziose per poter definire le trattative in corso con il gruppo inglese. Parte un nuovo ed ennesimo countdown, che avrà come prima fermata quella del 16 dicembre, data entro la quale la proprietà del Calcio Catania dovrà saldare gli emolumenti dei tesserati, altrimenti verrebbe escluso dal campionato direttamente dalla Figc, a prescindere dall'esito della procedura fallimentare. Entro il 21 dicembre, Sigi dovrà poi provvedere alla cessione del club ad un gruppo che possa documentare la solidità richiesta dal Tribunale ai fini dell'accertamento della continuità aziendale, oppure, in caso di mancata cessione, dovrà garantire essa stessa tale requisito, sulla base dei documenti che saranno analizzati dai consulenti tecnici.Riparte il countdown, dunque, ma almeno per un mesetto la storia del Calcio Catania 1946 continua...