Focus sul prossimo avversario: il Monopoli

L'esordio in campionato per l'Elefante è previsto per sabato 28 agosto, ore 20.30, allo stadio 'Vito Simone Veneziani'

Prima di campionato

Il Catania guidato da Francesco Baldini si appresta a disputare il settimo campionato di fila in Serie C (dal 2015 al 2017 Lega Pro). Il primo avversario, nella prima giornata della stagione 2021/22, sarà il Monopoli. La sfida tra pugliesi e siciliani è in programma sabato 28 agosto alle 20.30, si giocherà allo stadio 'Vito Simone Veneziani'.



La scorsa stagione i biancoverdi, sotto la guida di Beppe Scienza, hanno chiuso il torneo all’undicesimo posto, con 41 punti in classifica, a 4 lunghezze dalla zona play-off. Nel doppio confronto con gli etnei, alla seconda e alla ventunesima giornata, sono usciti entrambe le volte sconfitti: 1-0 in casa e 3-1 al "Massimino".



--> L’organico

Il "gabbiano", per la nuova stagione, è stato affidato al tecnico Alberto Colombo, ex calciatore di Como, Lecco, Monza e Palazzolo, che nell’ultimo torneo ha allenato la Virtus Francavilla, sostituendo Bruno Trocini (esonerato) a Marzo e raggiungendo la salvezza a quota 38 punti.



Per la porta si punta sul giovane portiere siciliano, di Erice, Leonardo Loria, 22 anni, che ha fatto diverse esperienze nelle giovanili juventine. Un altro portiere, giovanissimo, classe 2001, è Mattia Guido, pugliese, proveniente dal Casarano.



In difesa figurano, tra gli altri, Cristian Riggio ('96), il quale arriva dal Catanzaro (la scorsa stagione ha totalizzato 18 presenze con i calabresi), all’Akragas nella stagione 2016/17; e Matteo Arena, classe '99, di Bari.



Sulla mediana si segnalano Orlando Viteritti, 27 anni, ex di Potenza, Rende, Andria e Foggia; Francesco Vassallo, nato a Palermo il 30 dicembre 1993, cresciuto nel settore giovanile rosanero, ha vestito anche le maglie di Südtirol, Siena e Pistoiese. Occupa la parte centrale del centrocampo; Christian Langella, classe 2000, lo scorso anno al Renate, dove non è mai sceso in campo, la sua stagione è stata 'segnata' della rottura del legamento crociato del ginocchio.



In avanti c’è l’esperienza di Ernesto Starita, che nella sua carriera ha giocato con Casertana, Cesena, Andria, Pisa e Bisceglie. La scorsa stagione, in biancoverde, ha collezionato 33 presenze e 8 reti; dal Parma è arrivato Manuel Nocciolini, 32enne, reduce da una stagione divisa a metà tra Renate e Sambenedettese, per un totale di 45 gare giocate e 5 gol realizzati; chiudiamo con Francesco Grandolfo, classe '92, che vanta 5 presenze in Serie A (3 con la maglia del Bari, 2 con quella del Chievo) e 3 reti (tutte con i pugliesi).



--> La formazione tipo

3-5-2

Loria (Guido)

Riggio (Tazzer), Arena, Bizzotto (Mercadante);

Viteritti (Langella), Bussaglia, Piccinni (Morrone), Vassallo, Guiebre (Mercadante);

Currarino (Grandolfo), Starita (Nocciolini).



I biancoverdi, sabato scorso, hanno eliminato il Potenza, dopo i calci di rigore, nel primo turno della Coppa Italia di Serie C.