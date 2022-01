Fidelis Andria-Catania, precedenti: L'ultima finì 0-2, con Sant'Agata per le strade...

Mercoledì 2 febbraio 2022, alle ore 14.30, andrà in scena la nona sfida in terra pugliese tra Fidelis Andria e Catania. Il bilancio degli otto precedenti sorride lievemente alla formazione di casa vittoriosa in tre circostanze, ultima delle quali nella stagione 1999/2000: due a zero firmato dalle reti di De Santis e Santoruvo. Le altre due affermazioni dei pugliesi risalgono ai campionati di Serie C1 1990/91 e 1991/92: nella prima occasione, nel match disputato il 9 giugno 1991, doppio vantaggio locale con Mastini e Francabandiera, rete etnea con. L’anno successivo, il 12 gennaio 1992, rete della vittoria firmata da Insanguine. Al termine del campionato, Fidelis promossa in Serie B.Tre i pareggi, tutti per 0 a 0, rispettivamente nelle stagioni 2000/01, 20015/16 e 2016/17. Il quadro delle sfide al “Degli Ulivi” è completato da due successi rossazzurri, primo dei quali coincidente alla prima storica volta fra le due squadre in terra pugliese. Il, nella gara valida per la trentesima giornata del campionato di C1, pirotecnico 4 a 3 per i rossazzurri allenati da. Nel primo tempo padroni di casa avanti con Coppola, pareggio etneo con. Girandola di reti nella ripresa: nuovo vantaggio locale con Vinci, pari immediato con, altro vantaggio della Fidelis con Giusto, rimonta-sorpasso del Catania nell’ultimo quarto d’ora di gara per via delle reti disu rigore e, all’88’, con un redivivo. Infine, il secondo ed ultimo successo etneo, nonché ultimo precedente al “Degli Ulivi”, datato. Nel freddo pomeriggio pugliese la vittoria dell’Elefante diè firmato dalle reti, tutte nella ripresa, died. Un successo importante, nell’inseguimento (rivelatosi poi vano) alla capolista Lecce, giunto con il contemporaneo giro esterno di Sant’Agata per le strade del centro storico catanese. Sacro e profano: Catania.Di seguito il quadro completo delle gare disputate in terra pugliese:1989-90: Fidelis Andria-Catania 3-4 (Serie C1)1990-91: Fidelis Andria-Catania 2-1 (Serie C1)1991-92: Fidelis Andria-Catania 1-0 (Serie C1)1999-00: Fidelis Andria-Catania 2-0 (Serie C1)2000-01: Fidelis Andria-Catania 0-0 (Serie C1)2015-16: Fidelis Andria-Catania 0-0 (Lega Pro)2016-17: Fidelis Andria-Catania 0-0 (Lega Pro)2017-18: Fidelis Andria-Catania 0-2 (Serie C)BilancioVittorie Fidelis Andria: 3Vittorie Catania: 2Pareggi: 3Reti Fidelis Andria: 8Reti Catania: 7