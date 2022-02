Fidelis Andria-Catania: Di Piazza e Nunzella gli ex rossazzurri di oggi

In vista della gara fra Fidelis Andria e Catania, in programma mercoledì 2 febbraio 2022, alle ore 14.30, allo stadio "Degli Ulivi", riflettori puntati sul “fattore ex”. Fra le fila dei pugliesi, l’ex più rappresentativo è sicuramente, giunto ad Andria proprio questa estate. Per l’attaccante di Partinico – out nella gara di andata per via di alcuni problemi fisici – 19 le reti siglate in rossazzurro distribuite in tre mezze stagioni: dal gennaio al giugno 2019, dal settembre al dicembre 2019 e dal gennaio al giugno del 2021. Altro ex rossazzurro, al momento indisponibile. Per l’esterno sinistro, originario di Brindisi, 2 reti (entrambe su punizione, a Benevento ed Akragas) in 33 presenze nel Catania edizione 2015-16. Passato federiciano per, estremo difensore della Fidelis nella Serie B 1997-98.Ampia carrellata finale con gli altri ‘doppi ex’ di Catania e Fidelis Andria. Tra i portieri, oltre al già citatao, troviamo. In difesa svetta su tutti l'indimenticabileseguito dae da, quest'ultimo arrivato in rossazzurro nell'estate del 2017 dopo due anni importanti vissuti proprio ad Andria.In mediana il volto più datato è quello di(ad Andria nelle vesti di allenatore),. In avanti eccoPoker conclusivo in panchina con(ad Andria come calciatore, in Sicilia come tecnico per parte della stagione 2010/11), il compianto, quest’ultimo nella panchina della Fidelis Andria proprio nel giorno della prima vittoria catanese ad Andria