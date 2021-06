Femminile: rossazzurre inarrestabili, volano in finale (Catania-Unime 6-2)

Doppiette di Finocchiaro, Vitale e Pennisi, rossazzurre implacabili: ottava vittoria consecutiva tra campionato e triangolare.

Le rossazzurre escono dal cilindro l'ennesima prestazione a suon di gol e vincono l'ottava partita consecutiva stagionale; con le doppiette di Finocchiaro, Vitale e Pennisi volano verso la finale di domenica prossima che permetterà alle vincitrici di approdare in Serie C. Avversarie le brolesi del JSL, gara su campo neutro ancora da comunicare.



IN AGGIORNAMENTO



Eccellenza Sicilia - Triangolare B

III Giornata



CATANIA 6 - 2 UNIME



CATANIA: Orlando (45' st Aleo); Pietrini, Chiricò (47' st Zuppelli), Romano (45' st Messina), Fiorile, Finocchiaro, Di Mauro (30' st Saraò), Di Stefano, Vitale, Pennisi, Migneco (30' st Militello). A disposizione: Crisafi. Allenatore: Russo.

UNIME: Impoco; Colaianni, De Gaetano, Donato, Fascilla, Franciò (45' st Galletta), Furnari (33' st Saja), Guerrera, Leardo, Visalli (25' st Bertè), Barile (25' pt Rizzo). A disposizione: Savoca, Scaffidi; Venuti, Fragomeni, Crisafulli, Borghese. Allenatore: Smedile.

ARBITRO: Marino di Acireale.

RETI: pt 1' e 35' Finocchiaro, 21' e 35' Vitale, 26' Leardo, st 9' Fascilla, 44' (rig) e 49' Vitale.

ESPULSI: st 5' Smedile per proteste, 10' Guerrera per doppia ammonizione.

AMMONIZIONI: Di Mauro e Migneco (C), Guerrera, Impoco e Donato (U)

RECUPERI: 4' pt e 5' st.