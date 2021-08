Femminile, dall'Aprilia al Trastevere: ecco le avversarie del Catania

La formazione rossazzurra inserita nel Girone C di Serie C.

La Lega Nazionale Dilettanti ha reso nota, oggi, la composizione dei tre gironi del campionato femminile Serie C 2021/22. Il torneo avrà inizio domenica 10 ottobre e parteciperanno quarantotto squadre, suddivise in tre raggruppamenti da sedici: anche il Catania, dopo la splendida promozione conquistata l'anno scorso, ai nastri di partenza. Di seguito, la composizione dei gironi:



Serie C Femminile 2021/22 - Girone C



Aprilia Racing

Apulia Trani

Catania

Chieti

Crotone

E.Coscarello Castrolibero

Fesca Bari

Formello

Independent

Lecce Women

Match Point Matera

Pescara

Res Women

Roma XIV Decimoquarto

Sant'Egidio

Trastevere.



Girone A: Arezzo, Azalee Solbiatese, Città di Pontedera, Caprera, Fiamma Monza, Genoa, Independiente Ivrea, Lucchese, Orobica Calcio Bergamo, Pavia Academy, Perugia, Pinerolo, Pistoiese, Spezia, Real Meda, Ternana.



Girone B: Atletico Oristano, Bologna, Brixen Obi, Isera, Jesina, Mittici, Padova, Permac Vittorio Veneto, Portogruaro, Riccione, SPAL, Trento, Triestina, Venezia, Vicenza, Vis Civitanova.