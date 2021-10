EX - Virtus Francavilla-Catania: Albertini, bandiera virtussina

In vista della gara fra Virtus Francavilla e Catania, in programma domenica 17 ottobre 2021, alle ore 14.30, allo stadio Nuovarredo Arena” (già “Giovanni Paolo II”) di Francavilla Fontana, riflettori rivolti sul "fattore ex". Spulciando gli organici delle due squadre spicca in casa rossazzurra la figura di. Per l'esterno destro originario di Rovigo l'esperienza con la maglia della Virtus Francavilla è stata abbastanza intensa ed importante: 115 presenze e 5 reti fra il 2016 e il 2020. Sul fronte pugliese un "macchia" di rossazzurro è rappresentata dal difensore, transitato ai piedi dell'Etna ai tempi del settore giovanile.Classica carrellata finale con i doppi ex del passato. Elenco striminzito, nel quale emergono tre calciatori siciliani (due dei quali catanese) cresciuti calcisticamente proprio nel settore giovanile rossazzurro. In difesa ecco quel, nato alle falde dell’Etna nel 1990, in Puglia nella stagione 2017-18. Catania-Palermo nel reparto avanzato con il catanese, rossazzurro senza grandi soddisfazioni nella stagione 2016-17, e il palermitano, passato nel settore giovanile rossazzurro fra il 2005 e il 2007. Fuori dal contesto siciliano, gli altri doppi ex del passato appartengono ad un periodo assai recente:, esterno sinistro oggi alla Fidelis Andria, al Catania nella stagione 2015-16 con un bottino di 33 presenze e 2 reti, entrambe su calcio di punizione (a Benevento e Akragas) a risultato ormai acquisito; alla Virtus Francavilla dal gennaio del 2018 fino allo scorso giugno. In avanti, spazio a: 34 gare ed 11 reti (una delle quali segnate al Catania) nella stagione 2018-19 vissuta a Francavilla Fontana; 26 presenze e 7 reti (una segnata alla Virtus, nella vittoria catanese a Francavilla Fontana) nella scorsa stagione.In panchina, l'unico rappresentante si chiama, allenatore calabrese a dir poco pittoresco. Originario di Casole Bruzio – paesino di duemilacinquecento anime in provincia di Cosenza – Gagliardi, ha guidato la Virtus nell’Interregionale 1987-88, concludendo la stagione al secondo posto. Dieci anni più tardi, nel campionato di Serie C2 edizione 1997-98, l’esperienza catanese inaugurata con la cocente sconfitta di Trapani: al “Provinciale” di Erice, secco 3-0 per i granata dell’ex Beppe Mosca. Un impatto da dimenticare, prologo di un cammino tortuoso pieno di alti e bassi: dalla vittoria di Crotone, contro una squadra che al termine del campionato conquisterà la promozione in C1 dopo i play-off, alla pesante sconfitta di Tricase per 4-1. Punti estremi di una stagione conclusa a metà classifica: decimo posto a quota 43 in coabitazione con l’Avezzano.