Diretto Catania-Palermo: da Ranieri a Caserta, da Silvestre a Dall'Oglio...

Seedhanno rimpolpato l'elenco dei palermitani in maglia rossazzurra , il recentissimo passaggio dial Palermo F.C. 2019 è soltanto l'ultimo "passaggio diretto" lungo la A19. Un passaggio, dal rossazzurro al rosanero, che non si registrava da due lustri, quando toccò all'argentino, nell'estate del 2011, lasciare maglia e fascia di capitano del Catania per indossare i colori del Palermo. Nel lunghissimo e variegato elenco degli ex appartenenti facenti parte del romanzo "Catania-Palermo" c'è anche un gustoso capitolo dedicato proprio a questi passaggi diretti: da Oriente ad Occidente e viceversa...Senza nulla togliere agli altri, fra calciatori, tecnici e dirigenti, il doppio ex simbolo di Catania e Palermo è senza ombra di dubbio, nato nella città dell’Elefante il 30 gennaio di cento anni fa, scomparso nel settembre del 1992 nel capoluogo siciliano, al termine di una vita e carriera professionale articolata in particolar modo coi colori rossazzurri e rosanero. In tal senso, il primo atto, si registra nel 1941, quando l’allora centrocampista del Catania si trasferì alla Juventina Palermo. Discorso inverso, stavolta nelle vesti di allenatore, trent’anni più tardi, quando lasciò la panchina rosanero per ritornare a sedersi su quella catanese dopo l’indimenticabile ed irripetibile serie d’oro degli anni sessanta. Di Bella il simbolo, ma non il primo a spostarsi dal versante orientale a quello occidentale della Sicilia. A precederlo, nel 1937,, quest’ultimo nel 1940. L’era del Calcio Catania 1946 è inaugurata dal trasferimento di, giunto nel 1962, dopo oltre 160 presenze di rossazzurro. Quattro anni più tardi, stessa sorte per: poche apparizioni in rossazzurro, appena 5, più proficua l’esperienza palermitana, archiviata con una novantina di presenze e una promozione in A. Agli albori degli anni ottanta spicca il trasferimento diche, nel 1984, dopo aver conquistato una promozione in A col Catania (seguita da una devastante retrocessione in B) andrò in quel di Palermo. Nei primissimi anni novanta è il turno di, dal rossazzurro al rosanero rispettivamente nel 1991 e 1992. Nella seconda parte del 1999, a pochi mesi distanza dalla promozione in C1 con Piero Cucchi, due pezzi di quella squadra sbarcano a Palermo:(in rete contro il Catania nel derby de “La Favorita”) e. L’estate 2007 è quella del passaggio a sorpresa di. Il centrocampista di Melito Porto Salvo, oggi attuale tecnico del Benevento, si trasferì in quel di Palermo far le polemiche. Qualche mese più tardi, il 2 dicembre, nel giorno del derby di andata disputato al “Massimino”, rete al Catania (dopo aver segnato al Palermo nel maledetto derby del 2 febbraio) seguita qualche decina di minuti più tardi da un’espulsione diretta. Due anni più tardi, nell’estate del 2009, altra sorpresa:, dopo un anno e mezzo di rossazzurro, decide di abbandonare i panni di ‘Walter One’ per indossare quelli di ‘Coach Z’, con risultati tutt’altro che soddisfacenti: esonero novembrino, proprio dopo l'1-1 del "Renzo Barbera" col Catania. Un anno più tardi trasferimento mancato quello diche decise di rimanere fedele ai colori rossazzurri. Infine, come scritto nel precedente paragrafo, il passaggio in rosanero di Matias Silvestre seguito dieci anni più tardi da Jacopo da Milazzo.Meno frequenti ma non per questo meno fruttuosi i viaggi diretti da Occidente ad Oriente. Si parte dalanno del “trasloco” didall’altro versante dell’isola, con un bagaglio di una novantina di presenze col Palermo. Presenze superate con la maglia del Catania, indossata fino al 1956 ed impreziosita con la promozione in A nel 1953-54, la prima per il “46”. Sul finire degli anni 50, esattamente nel 1959, tocca adlasciare la maglia rosanero, dopo quattro anni contrassegnati da due promozioni in A. A Catania, il centrocampista originario di Montecatini Terme, diviene pilastro del Catania di Don Carmelo Di Bella: promozione in A nel 1960 e conferma in rossazzurro fino al 1967, per un totale di oltre 150 presenze. Venti anni dopo è la volta di: per l’attaccante acese, dopo l’annata palermitana, conclusa con 9 reti in 31 gare, segue un’annata simile alle pendici dell’Etna, con una presenza e due reti in meno rispetto al suo score rosanero. Nel 1997 il difensorelascia Palermo e Serie B per indossare la maglia di un Catania imbrigliato nella “vecchia” e soppressa Serie C2. Nel gennaio 2009 è il turno di. Il terzino napoletano – autore nel dicembre 2006 della rete numero 700 del Palermo in serie A – lascia il rosanero per vestire il rossazzurro, vincendo, qualche mese più tardi, il derby del “Renzo Barbera” (quello dello 0 a 4) con la fascia di capitano al braccio. Infine,arrivato a Catania nell’estate del 2011 come parziale contropartita tecnica dell’affare Silvestre.