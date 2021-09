Catanzaro-Catania, precedenti: Dalla B alla C2, una storia infinita...

A dodici giorni di distanza dalla gara di Coppa Italia, conclusasi con la vittoria dei giallorossi per 1 a 0, il Catania ritorna al "Nicola Ceravolo" di Catanzaro. Lunedì 27 settembre 2021, alle ore 21.00, andrà in scena il confronto numerofra le due compagini disputato in casa dei calabresi. Il bilancio dei 31 precedenti, disputati in quasi tutte le categorie del calcio professionistico (dalla B alla C2, dalla C1 alla Coppa Italia), sorride ai padroni di casa, vittoriosi in 16 circostanze, l'ultima delle quali proprio dodici giorni fa. Bilancio positivo, quello dei giallorossi, anche negli ultimi due precedenti in campionato: netto 3 a 0 nel novembre 2019 (reti di Celiento, Tascone e Nicastro, riunte tutte nella ripresa con gli etnei già in dieci uomini per via dell'espulsione di Saretto Bucolo all'ultimo minuto del primo tempo) e il 2 a 0 dello scorso 18 aprile, firmato dalle reti nell'ultimo quarto d'ora di gara da Di Massimo e Baldassin.Il computo dei precedenti calabresi è conta anche otto pareggi, l'ultimo dei quali risalente alla stagione 2015-16: 0 a 0. Sette i successi del Catania, gli ultimi tre dei quali arrivati nelle ultime tre stagioni: due in campionato, una in Coppa Italia di Serie C. Il quadro dei precedenti è completato da quattro sfide pre-46, concluse con tre successi dei giallorossi di casa e un pareggio, quest'ultimo conseguito nella Serie B 1936-37.Il primo dei sette successi catanesi in casa del Catanzaro è datato, in Serie B: 1 a 0 per i rossazzurri di mister Carmelo Di Bella grazie alla rete di Fulvio Francesconi a tredici minuti dalla fine. Il bis nella stagione seguente, sempre in cadetteria e sempre per 1 a 0: rete decisiva di. Per trovare un nuovo successo al "Ceravolo" bisogna attendere trent'anni, nella Serie B 2004-05. Il, i rossazzurri di mister Maurizio Costantini, danno vita ad una gara piena di emozioni: vantaggio catanese con un "gollonzo" di Thomas Manfredini, rimonta calabrese su rigore con Giorgio Corona (futuro rossazzurro) e Benny Carbone, controsorpasso catanese con(su rigore) e Salvatore Bruno. Indimenticabile il successo del, ottenuto sul neutro di Lecce, funestato, qualche ora prima dal fischio d'inizio, dal tragico incidente stradale di Roseto Capo Spulico nel quale persero la vita due tifosi rossazzurri:. In campo non c'è storia: netto 3 a 1 per i ragazzi diper via della rete di Fabio Caserta e la doppietta di, di Mattioli la rete della bandiera catanzarese. Le restanti tre vittorie appartengono alla storia recente...Catanzaro, 31 marzo 2018. Il Catania di Cristiano Lucarelli, reduce dal roboante 6-0 alla Paganese, scende in campo al “Nicola Ceravolo” da seconda della classe con 5 punti di svantaggio dalla capolista Lecce, quest’ultima fermata al “Via del Mare” sullo 0-0 dal Siracusa soltanto qualche ora prima. L’occasione è ghiotta per gli etnei, da non sprecare. Dopo un primo tempo trascorso in difesa…del vento, nella ripresa i rossazzurri dilagano grazie alle reti di. Il 4-0 finale, oltre ad essere il quinto successo in casa delle Aquile di Calabria, proietta l’Elefante a soli due punti dal Lecce e con una partita in più da giocare rispetto ai salentini. Il Catania di Lucarelli, così, a cinque turni dalla fine della stagione regolare, si riscopre ‘padrone del proprio destino’. Una consapevolezza, guadagnata sul campo, ma sprecata malamente nelle successive gare…Catanzaro, 10 Marzo 2019. Allo stadio “Nicola Ceravolo” va in scena una sorta di spareggio. Dopo ventinove giornate giallorossi e rossazzurri sono appaiati al terzo posto a quota 51 punti. Il Catanzaro di Gaetano Auteri parte subito a spron battuto, trovando la rete del vantaggio dopo appena tre minuti in virtù di un prepotente colpo di testa di. I rossazzurri, guidati dal ‘quasi’ esordiente Walter Novellino, alla prima panchina in trasferta dopo il debutto col Potenza al “Massimino” della settimana prima, rientrano in carreggiata sul finire del primo tempo con una zampata di. La rimonta degli etnei si perfeziona in avvio di ripresa, con un velocissimo contropiede imbastito dall’attaccante campano e concluso da, lesto a scartare(oggi portiere dei rossazzurri) ed a depositare il pallone nella porta sguarnita. Vittoria etnea, la prima di Novellino sulla panchina del Catania, che diede vita a una brevissima illusione alimentata la settimana seguente dal successo sulla Juve Stabia capolista e definitivamente annientata dal rovinoso K.O. di Reggio Calabria.Infine, il settimo ed ultimo successo catanese risale al. Al "Nicola Ceravolo", in un freddo pomeriggio di inverno, Catanzaro e Catania si contendono l'accesso alle semifinale della Coppa Italia di C. Partita gagliarda dei rossazzuri di, decisa a meno di un quarto d'ora dallo scadere da una zampata di, proprio nel giorno dellacon la maglia del Catania. Vittoria di misura, difesa con le unghie e coi denti, valsa la qualificazione alla doppia semifinale con la Ternana.Di seguito i precedenti in terra catanzarese:1930-31: Catanzarese-S.S. Catania 3-0 (Prima Divisione)1931-32: Catanzarese-S.S. Catania 1-0 (Prima Divisione)1932-33: Catanzarese-S.S. Catania 3-2 (Prima Divisione)1936-37: Catanzarese-A.F.C. Catania 1-1 (Serie B)-------------------------------------------------------------------------------------------------------1948-49: Catanzaro-Catania 0-0 (Serie C)1958-59: Catanzaro-Catania 1-0 (Coppa Italia)1959-60: Catanzaro-Catania 1-0 (Serie B)1961-62: Catanzaro-Catania 1-0 (Coppa Italia)1966-67: Catanzaro-Catania 2-1 (Serie B)1967-68: Catanzaro-Catania 1-1 (Serie B)1968-69: Catanzaro-Catania 1-0 (Serie B)1969-70: Catanzaro-Catania 1-0 (Coppa Italia)1969-70: Catanzaro-Catania 1-1 (Serie B)1972-73: Catanzaro-Catania 0-1 (Serie B)1973-74: Catanzaro-Catania 0-1 (Serie B)1975-76: Catanzaro-Catania 1-0 (Serie B)1985-86: Catanzaro-Catania 2-1 (Serie B)1986-87: Catanzaro-Catania 1-1 (Coppa Italia)1990-91: Catanzaro-Catania 2-2 (Serie C1)1992-93: Catanzaro-Catania 3-1 (Coppa Italia)1995-96: Catanzaro-Catania 2-1 (Serie C2)1996-97: Catanzaro-Catania 1-1 (Serie C2)1997-98: Catanzaro-Catania 1-0 (Serie C2)1998-99: Catanzaro-Catania 1-1 (Serie C2) *2001-02: Catanzaro-Catania 2-0 (Coppa Italia)2004-05: Catanzaro-Catania 2-3 (Serie B)2005-06: Catanzaro-Catania 1-3 (Serie B)**2015-16: Catanzaro-Catania 0-0 (Lega Pro)2016-17: Catanzaro-Catania 2-1 (Lega Pro)2017-18: Catanzaro-Catania 0-4 (Serie C)2018-19: Catanzaro-Catania 1-2 (Serie C)2019-20: Catanzaro-Catania 3-0 (Serie C)2019-20: Catanzaro-Catania 0-1 (Coppa Italia C)2020-21: Catanzaro-Catania 2-0 (Serie C)2021-22: Catanzaro-Catania 1-0 (Coppa Italia C)*Campo neutro di Lamezia Terme**Campo neutro di LecceVITTORIE CATANZARO: 16VITTORIE CATANIA: 7PAREGGI: 8RETI CATANZARO: 37RETI CATANIA: 27