Catanzaro-Catania, ex: 1 a 2 per i rossazzurri

La partita dei doppi ex ha già un vincitore: il Catania. Nel match del “Nicola Ceravolo” di Catanzaro, in programma domenica 17 Novembre 2019 alle ore 20.45, saranno tre gli ex presenti negli attuali organici di calabresi ed etnei, con i rossazzurri a spuntarla di misura. Scarto minimo, in un ‘giochino’ da statistici, che vede inl’ex più recente. Per l’estremo difensore di San Daniele del Friuli, giunto a Catania proprio dal Catanzaro la scorsa estate, furono 26 le presenze collezionate a difesa della porta dei giallorossi con mister Auteri in panchina. Più ‘stagionata’ è l’esperienza giallorossa diche si colloca nei primi sei mesi del 2008. Parentesi mordi e fuggi, archiviata con appena 8 presenze. Sul fronte catanzarese l’ex rossazzurro è l’attaccante. Nisseno di Campofranco, classe 1991, Nicastro completò il suo percorso giovanile proprio con la maglia del Catania, fra il 2006 e il 2011. L’unica gara ufficiale in rossazzurro fa riferimento al quarto di finale di Coppa Italia in casa della Roma del 26 gennaio 2010, con mister Sinisa Mihajlovic in panchina: in campo dal 55’ in sostituzione di Plasmati.Classica panoramica conclusiva dedicata agli altri doppi ex del passato. Grande affollamento tra i pali con(in Calabria tra il 1978 e il 1982, in Sicilia nel finale 1986-87),(al Catania nel 1988-89, al Catanzaro nel 1990-91),(al Catanzaro nel 1983, al Catania dal 1989 al 1992),(a difesa della porta giallorossa nella gara tra Catanzaro e Catania vinta per 3-1 sul neutro di Lecce) e, quest'ultimo al Catanzaro nella stagione 2012-13. Il reparto arretrato poggia le fondamenta su tre pilastri della storia delle due squadre:, 225 presenze, 6 reti e 2 promozioni in Serie A con il Catanzaro, protagonista nel Catania di Di Marzio nel 1982;, altra colonna del Catanzaro tra il 1978 e il 1983, niente a che vedere con l’amara parentesi catanese;, rossazzurro per quattro stagioni (dal 1995 al 1999), al Catanzaro per sei mesi. Elenco dei difensori completato da(due presenze nel Catania negli anni sessanta),(a Catanzaro come tecnico),Elenco abbastanza folto anche la mediana:, catanzarese classe 1971, autentica bandiera giallorossa con 164 presenze distribuite in più riprese; perno del Catania di Pierino Cucchi che conquistò la C1 nel campionato 1998-99; in mezzo(in giallorosso nella Serie C edizione 2000-01) al Catania in vari spezzoni nel corso degli anni duemila (2003-04, con Colantuono in panchina) e duemiladieci (con mister Montella);, pilastro del Catania promosso in B nel 2002, e, suo compagno di squadra l’anno precedente, cresciuto proprio nel settore giovanile della formazione giallorossa con la quale esordì nel calcio professionistico sul finire degli anni ottanta. Sempre a centrocampo figurano anche(giallorosso nel 1982-83, rossazzurro nel 1984-85),(giarrese classe 1995, prodotto del settore giovanile etneo),(11 presenze e una rete nella stagione 2005-06),Nel reparto avanzato i nomi più risonanti sono quelli di, 100 presenze e 27 reti in rossazzurro tra il 1969 e il 1972, al Catanzaro nella stagione seguente;, 177 presenze e 31 reti in campionato nel Catania tra il 1979-80 e il 1984-89, 54 presenze e 8 reti (una tra l’altro siglata proprio all’Elefante) nel periodo catanzarese che si attesta tra il 1980 e il 1982; tridente completato da, rossazzurro tra il 1997 e il 1999 (11 reti in 53 gare, con la promozione in C1 in bella mostra), 8 reti in 23 incontri in Calabria nella stagione 2000-01. Attacco completato da(14 reti in rossazzurro dal 1966 al 1969),(calabrese di Pizzo Calabro, in rossazzurro 13 reti in 55 gare),(bandiera giallorossa, al Catania nell’annata di Serie A 2006-07),e il cataneseTanta roba tra gli allenatori. Il catanese: al Catania come giocatore e soprattutto come tecnico; al Catanzaro nella stagione 1966-67 e nel 1974.: al Catanzaro sia come calciatore (153 presenze e 50 reti tra il 1956-59 e il 1960-62) che nelle vesti di allenatore (stagione 1991-92); al Catania come tecnico a più riprese nel corso degli anni settanta e ottanta. Tra gli anni ottanta e novanta ecco i vari. Capitolo a parte per, vicino alla promozione in A coi giallorossi nella stagione 1987-88, in rossazzurro nella C1 edizione 2000-01 e nella parte finale del campionato cadetto 2002-03. In chiusura la staffetta del 2015-16 fra(in giallorosso nella parte finale della stagione 2017-18) e, al Catanzaro per parte della stagione 2014-15, al Catania dal marzo 2016 al posto proprio dell’ex milanista.