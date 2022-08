Catania: ha inizio il 'Lodi quater', dopo varie separazioni e ritorni di fiamma

sono certo che ci rivedremo, altro che addio

Non sarà mai un addio. Mai. Perché questa sarà per sempre casa mia

". Parole e musica di Antonello Venditti, che potrebbero calzare a pennello quale colonna sonora del rapporto tra Ciccio Lodi ed il Catania. Una storia caratterizzata da numerose separazioni ed altrettanti ritorni di fiamma.Una storia che ha inizio nelle ultime battute del mercato di gennaio della stagione 2010/11. Il centrocampista, dopo aver sprecato la prima chance in Serie A con un anno deludente ad Udine, è tornato a Frosinone, nel club in cui era esploso in cadetteria qualche anno prima. Per i ciociari è un campionato complicato, che si concluderà con la retrocessione in C, ma ciò nonostante Ciccio riesce a rilanciarsi realizzando 7 reti in 23 presenze. Il 31 gennaio 2011, all'improvviso, la chiamata del Catania, in una frenetica giornata in cui la notizia shock dell'addio dell'icona Mascara (destinazione Napoli) viene in qualche misura attenuata dal trio di acquisti portato a termine dall'ad Lo Monaco: oltre a Lodi, approdano in Sicilia anche Schelotto e Bergessio, chiamati a dare una mano al Cholo Simeone, investito da poco della missione salvezza.Il resto è storia: il regista di Frattamaggiore entra subito nel cuore dei tifosi con le sue magie sui calci piazzati e nei due anni successivi si affermerà come architrave della squadra che con Montella prima e Maran poi sfiorerà l'Europa, attirando anche le attenzioni del ct Prandelli. Nell'estate 2013 il passaggio al Genoa, nell'ambito di uno scambio di comproprietà che porta a Catania il giovane pari ruolo Tachtsidīs, chiamato a raccoglierne l'eredità.Su twitter, Lodi saluta la città con un messaggio che col senno di poi si rivelerà profetico: "Il greco si rivela un disastro, al pari del nuovo corso societario targato Cosentino e del rendimento della formazione etnea, che arriva a Natale in piena zona retrocessione. Allo stesso tempo, le ambizioni di consacrazione di Lodi sulla sponda genoana si scontrano con l'incompatibilità tra il giocatore e le idee tattiche del tecnico Gasperini. Nasce così spontanea la prima mossa della dirigenza rossazzurra per provare a raddrizzare il tiro nel mercato invernale: riportare a casa Ciccio. Che si ripresenta alla grande il 6 gennaio 2014: grazie ai suoi piedi (assist su punizione a Bergessio per l'1-0, gol su rigore per il 2-0), il Catania vince lo scontro diretto col Bologna e torna alla vittoria dopo due mesi.Si tratta, tuttavia, di un fuoco di paglia. Sia per Lodi che per gli etnei ci saranno poche altre gioie e a fine stagione giungerà la retrocessione in B. Curiosamente, nel match d'addio alla massima serie, contro l'Atalanta, Lodi riesce a realizzare il primo gol su azione con la maglia del Catania.Qualche settimana dopo la fine del campionato, Catania e Genoa risolvono le comproprietà riacquistando a titolo definitivo, rispettivamente, Lodi e Tachtsidīs. Ma la retrocessione in B rende impraticabile una conferma del regista campano, che ha molte pretendenti in A e alla fine si trasferisce al Parma in prestito con diritto di riscatto. In Emilia Ciccio vive un'altra annata complicata, non solo sul campo (altra retrocessione) ma soprattutto per vicissitudini societarie, che sfoceranno nel fallimento dei ducali.Il centrocampista torna così a Catania nell'estate 2015, quella dei "Treni del gol". Una sua permanenza in C, in quel momento, è fantascienza. Ma lui e tutti gli altri giocatori contrattualizzati in B si aggregano al ritiro di Torre del Grifo, agli ordini di mister Pancaro, in attesa di trovare sistemazione.Il regista si mette in mostra sfoderando prodezze in allenamento, ma sino al 31 agosto non giungono offerte alla dirigenza etnea. La delicata situazione del Catania, costretto a vendere i pezzi pregiati per sbarazzarsi di ingaggi insostenibili in terza serie, induce i club interessati a non farsi avanti, forzando la risoluzione contrattuale, che avviene puntualmente proprio in occasione dell'ultimo giorno di mercato, al fine di consentire al giocatore di poter firmare con una nuova società a campionato in corso. Non dovrà aspettare molto: il 23 settembre 2015 arriva la firma con l'Udinese, che gli consente di proseguire il proprio percorso in Serie A.Dopo un'annata discreta, l'avvio della seconda stagione friulana è pessimo: con Delneri, subentrato dopo poche giornate a Iachini, non scatta il feeling e Ciccio si ritrova ai margini del progetto. In questo contesto matura anche una lite in allenamento col capitano Danilo Larangeira. Già in quelle settimane d'autunno comincia a circolare l'indiscrezione su un suo possibile ritorno a Catania, in Serie C, favorito dalla presenza in società del suo mentore Lo Monaco, rientrato da pochi mesi nel ruolo di ad, che ha già riportato in rossazzurro Biagianti e che di lì a breve tessererà anche un altro grande ex come Marchese.Il 31 gennaio 2017, a poche ore dalla scadenza della sessione di calciomercato, il giocatore si reca all'Hotel Gallia: l'obiettivo è trovare l'accordo con l'Udinese per la risoluzione del contratto, al fine di poter trovare una nuova squadra. La firma col Catania, che in cabina di regia è alle prese col deludente Scoppa, è più di una suggestione: il contatto con Lo Monaco c'è, ma su Lodi va in pressing anche la Spal, che in quel momento è in B e lotta per la promozione in Serie A (che otterrà a fine stagione). Ciccio vacilla, ma alla fine non se ne fa niente, né con la Spal, né col Catania. Ad inibire ogni possibile destinazione è il mancato accordo con l'Udinese, che conserva il suo cartellino e lo fa "prigioniero". Poche settimane dopo, il 17 febbraio, arriva finalmente la risoluzione, ma fuori tempo massimo: Lodi dovrà aspettare la fine della stagione per poter firmare con una nuova squadra.Curiosità: se il centrocampista di Frattamaggiore fosse tornato in rossazzurro in quel frangente, non avrebbe potuto indossare la "sua" maglia numero 10 (occupata da Russotto), né la 21 che ha utilizzato altrove. Probabilmente avrebbe dovuto optare in quel semestre per l'8 lasciato libero da Da Silva, ceduto in prestito al Messina.Il nuovo ritorno a Catania, tuttavia, è soltanto rimandato: la storia ricomincia il 13 giugno 2017. "" Queste le dichiarazioni raccolte dal sito ufficiale del club che annuncia la firma del contratto fino al 30 giugno 2020.Ildel "Lodi ter" si tiene il 26 luglio 2017 a Torre del Grifo in occasione di un'amichevole precampionato col Paternò a Torre del Grifo. E' il minuto numero 14: il Catania è già avanti 1-0 e conquista un calcio di punizione sulla trequarti, zona destra. In pratica, la piazzola preferita del regista. Il quale, non a caso, batte e con una parabola perfetta beffa il portiere avversario. "" esclama entusiasta Angelo Scaltriti in cabina di commento.Quella col Paternò è la prima di una lunga serie di magie su calcio piazzato (e non solo) dei due anni e mezzo vissuti da Lodi in terza serie alle falde dell'Etna. Il proposito di riportare il Catania nel calcio che conta si arena però contro avversarie più forti, legni, vergogne di palazzo, errori gestionali. Ciccio fa in tempo a superare quota 200 presenze e raggiungere quota 50 reti (secondo marcatore di sempre nella storia del '46), prima che intervenga il famoso messaggino di Natale col quale la società, a causa del tracollo economico, invita i giocatori a trovare altra sistemazione. Lodi in realtà era stato già messo in disparte da Lucarelli, tornato da alcuni mesi, e rescinde il proprio contratto il 9 gennaio 2020.I tempi sono maturi per un nuovo saluto alla tifoseria: "".Lodi si trasferisce a Trieste, dove rimane un anno, poi accetta di scendere di categoria per riavvicinarsi a casa, giocando per sei mesi con il FC Messina e per un anno, la scorsa stagione, con l'Acireale. Il Catania, nel frattempo, fallisce e viene indetta dal Comune la procedura per individuare una nuova società che faccia ripartire il movimento calcistico. Lodi, nonostante i 38 anni, non ne vuole sapere di appendere gli scarpini al chiodo e sta alla finestra. Viene annunciato come possibile innesto da Luca Giovannone, uno dei competitors dell'avviso pubblico. Alla fine il nuovo Catania va al gruppo Pelligra e il profilo di Lodi finisce sul taccuino di Antonello Laneri, ds scelto dal nuovo corso, col beneplacito del tecnico Giovanni Ferraro.La chiamata arriva e Ciccio risponde affermativamente, presentandosi il 3 agosto al raduno di Ragalna, in occasione del quale ha pure uno scambio di battute con ultrà etneo. Dopo qualche giorno di ritiro, la società ottiene la conferma dell'iscrizione e procede alla formalizzazione dei contratti. La firma che dà il via al "Lodi quater" viene ufficializzata dal club il 6 agosto 2022, col giocatore che si ripresenta tramite i canali social del Catania SSD con queste parole: "E la storia continua...