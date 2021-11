Catania, convocati: ritornano Moro, Claiton e Zanchi

L'elenco dei calciatori convocati per la trasferta pugliese.

Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata a Torre del Grifo, l'allenatore del Catania Francesco Baldini ha convocato 22 calciatori per la sfida al Taranto, in programma domani alle 14.30 allo stadio "Erasmo Iacovone" e valevole per la quindicesima giornata del girone C del campionato Serie C 2021/22. Rossazzurri in ritiro pre-gara da stasera, in Puglia. Lunedì, alle 15.00, primo allenamento in vista di Catania-Potenza, in calendario sabato 27 novembre alle 14.30.



Questi gli atleti a disposizione:

PORTIERI

1 Andrea Sala

12 Giuseppe Stancampiano

DIFENSORI

16 Alessandro Albertini

26 Luca Calapai

3 Claiton Dos Santos Machado

6 Luca Ercolani

18 Juan Cruz Monteagudo

2 Salvatore Simone Pino

21 Paolo Ropolo

29 Andrea Zanchi

CENTROCAMPISTI

10 Kevin Biondi

23 Riccardo Cataldi

30 Giulio Frisenna

15 Jean Freddi Pascal Greco

13 Mariano Julio Izco

4 Luis Alberto Maldonado Morocho

5 Alessandro Provenzano

8 Giacomo Rosaia

ATTACCANTI

11 Tommaso Ceccarelli

24 Luca Moro

20 Simone Russini

25 Leon Sipos