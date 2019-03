Catania-Viterbese, precedenti: nel 2001 decise una doppietta di Totò Criniti

Quattro novembre 2001. Allo stadio “Cibali” si gioca per la decima giornata di andata del campionato di Serie C1 2001/02, Girone B. Il Catania di Aldo Luigi Ammazzaloroso, reduce dal K.O. di Taranto che ha interrotto una striscia di due vittorie consecutive (contro Sora e Vis Pesaro), ha bisogno di punti per mantenere il passo dell’Ascoli capolista. L’avversario di turno è ladi Puccica, settima della classe a quota 13 punti, 4 in meno rispetto agli etnei. I settemila presenti nell’impianto catanese assistono ad una delle gare peggiori della storia recente dei rossazzurri. Lo 0-0 finale, accompagnato da fischi sonori, porta la firma del portiereautore di alcuni interventi prodigiosi che evitano al Catania la sconfitta, la prima in casa nella storia dei confronti con i laziali. Da quel giorno di inizio novembre, che portò al famoso ritiro in Abruzzo in un albergo senza comfort – per volere dell’allora presidente Riccardo Gaucci, inviperito per la scialba prestazione dei suoi –, sono passati quasie tanta, tantissima acqua sotto i ponti…Meno di sei mesi prima, il, Catania e Viterbese si erano date appuntamento suldi Piazza Spedini, nell’ultima gara della stagione regolare. Ai rossazzurri di Vincenzo Guerini, già certi della qualificazione ai play-off promozione, occorre l’intera posta in palio per mantenere il terzo posto finale, utilissimo in vista del doppio confronto in semifinale contro una tra Avellino ed Ascoli. Anche la Viterbese scende al vecchio Cibali con la certezza di disputare i play-out per evitare la retrocessione in C2. Il Catania parte subito forte, con un attacco che vive sullarealizzativa del bombere sulla voglia di riscatto di, convalescente dopo un brutto e lungo infortunio. L’occasione buona capita però a, trequartista di sostanza assai carismatico. Il numero 10 rossazzurro si presenta dal dischetto per un calcio di rigore fischiato da Cuttica di Alessandria per un fallo sull’imprendibile. Dagli undici metri la conclusione secca di Criniti si stampa contro il palo a portiere battuto. La voglia di gol di Totò è tantissima, e trova sfogo al 38’: triangolazione volante col solito Corradi, destro liftato del funambolo di Pinerolo e palla nel sacco. Gioia incontenibile per Criniti che si denuda e va ad esultare rabbioso sotto la curva. La giornata di gloria non è finita. A metà ripresa, al 71’, il portiere Di Bitonto respinge come può un diagonale di De Silvestro, sul pallone si avventa vorace Criniti che da due passi sigla la sua doppietta personale. Esultanza più contenuta, la seconda, con due dita (simbolo dei gol fatti e di vittoria) mostrato a pubblico e telecamere prima dell’abbraccio del greco Karassavidis. Nel finale c’è spazio per la traversa clamorosa colpita da, con un destro a giro, e per la rete viterbese segnata da Russo su calcio di rigore. Finisce così, 2-1, con un festoso giro di campo dei calciatori etnei, felici dopo aver portato in porta una dura e difficile rimonta con 37 punti in 17 partite.Nell’album dei ricordi etnei di Catania e Viterbese ci sono anche altre due vittorie rossazzurre e un pareggio: il 2-0 siglato da unanel gara del 17 ottobre 1999, con mister Gianni Simonelli in panchina, e la vittoria di misura del 3 novembre 1996 firmata da una rete di, nonché, nell’allora Serie C2, prima dell’esonero del tecnico siciliano giunto qualche settimana più tardi dopo la sconfitta di Frosinone. Infine, ecco lo 0-0 della stagione 1995/96, sempre in quella che fu la quarta serie professionistica.Di seguito il quadro completo delle gare disputate in terra catanese1995/96: Catania-Viterbese 0-0 (Serie C2)1996/97: Catania-Viterbese 1-0 (Serie C2)1999/00: Catania-Viterbese 2-0 (Serie C1)2000/01: Catania-Viterbese 2-1 (Serie C1)2001/02: Catania-Viterbese 0-0 (Serie C1)VITTORIE CATANIA: 3PAREGGI: 2VITTORIE VITERBESE: 0GOL CATANIA: 5GOL VITERBESE: 1