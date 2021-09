Catania-Turris: Piero Cucchi e gli ex corallini...

Il 20 settembre del 1998 il Catania scende in campo al “Cibali” contro un avversario che appena due anni prima l’aveva estromessa dai play-off: la Turris. Si gioca la terza giornata di andata del campionato di Serie C2 ed i rossazzurri hanno appena un punto in saccoccia, frutto del pari colto la settimana prima a Lamezia Terme, contro il Catanzaro, che ha reso meno amaro il debutto casalingo con il Castrovillari, concluso con una clamorosa sconfitta per una rete a zero. L’allenatore di quel Catania è un esperto di promozioni:. Lombardo di Boffalora sopra Ticino, padre dello sfortunato Enrico (morto prematuramente a soli 30 anni, appena tre anni prima), Cucchi ha conquistato il salto di categoria col Derthona, Ischia, Giarre e Juve Stabia. Un curriculum niente male, l’ideale per sedersi sulla panchina di una Piazza stanca del quarto anno di C2. Quel giorno di 23 anni fa, Ciccio Passiatore prima epoi, firmano la vittoria del Catania sulla Turris, squadra allenata proprio da Cucchi per parte della stagione 1985-86, annata conclusa con l’avvicendamento con mister Mario Schettino. Quel successo è il primo di una lunga serie per mister Cucchi che diventa ineguagliabile condottiero di un Catania che arriverà al primo posto. L’ultimo Catania capace di farlo…Nel match fra Catania e Turris, in programma giovedì 30 settembre 2021, alle ore 14.30, non ci sono ex attuali ma soltanto tanto passato. Oltre al già citato Pierino Cucchi, la lista "rossazzurro-corallina" è arricchita da altri otto elementi. In porta, ecco, in rossazzurro nell’annata 1995-96, alla Turris nel 1998-99. In difesa troviamo il difensore palermitano, transitato a Torre del Greco nella seconda parte del campionato 1994-95 e, dopo la parentesi di Marsala, in rossazzurro nel campionato 1996-97. Decisamente più intensa l’esperienza catanese diprelevato proprio dalla Turris nell’estate 1995. Nel curriculum del terzino romano, una promozione alle falde dell’Etna, al termine del campionato di Serie C2 edizione 1998-99. Doppia promozione in C1 per il centrocampista, corallino nelle annate 1995-96 e 1996-97, in rossazzurro nella memorabile stagione 1998-99. Sempre in mediana, anche se in tempi più recenti, si colloca, al Catania nella prima parte della stagione 2004-05, in Campania nella stagione 2011-12. In avanti trovano posto. Per il “pelato” di Atri, giunto in Sicilia nell’estate 1995 proprio dopo un’annata alla Turris, 24 reti e un titolo di capocannoniere (nel 1996/97) in maglia rossazzurra. Meno proficua la parentesi catanese di De Carolis, conclusa con appena 2 reti in 13 incontri nell’annata 1995-96. Più fortunata l’esperienza corallina, con 9 centri in 27 match nel campionato 1998-99. Citazione anche per, calciatore corallino nel corso degli anni ottanta, in rossazzurro come tecnico delle giovanili (fra il 2005 e il 2009) prima e in seconda (2009-2011) poi.