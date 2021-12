Catania-Palermo 2-0: le decisioni del Giudice Sportivo

Una giornata di squalifica a testa per Almici, Luperini, Russini e Monteagudo. Ammenda al Catania. In diffida Claiton e Pinto.

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi ha sancito i provvedimenti disciplinari conseguenti alla 18a giornata del campionato di Serie C 2021/22, resi noti tramite l'odierno e consueto comunicato pubblicato dalla Lega Pro. Numerose le sanzioni che traggono origine dal Derby di Sicilia.



Palermo: una giornata di squalifica e 500 euro di ammenda ad Almici e Luperini

I due rossi diretti estratti dal sig. Rutella di Enna all'indirizzo dei rosanero Almici e Luperini sono costati ad entrambi, seppur per motivi diversi, un turno di squalifica e 500 euro di ammenda.



Di seguito le motivazioni del Giudice Sportivo:

- ALMICI: per avere tenuto, al 35°minuto del secondo tempo, una condotta non corretta e violenta in quanto, a gioco fermo, prima di riprendere il gioco da una rimessa laterale, si dirigeva verso un raccattapalle con l’intenzione di recuperare il pallone per riprendere il gioco velocemente; il raccattapalle nascondeva il pallone dietro la schiena e ALIMICI lo afferrava per il giubbotto e lo strattonava con veemenza al fine di riprendere il pallone.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli.

- LUPERINI: per avere, al 45°minuto del secondo tempo, commesso un grave fallo di gioco su un avversario con vigoria sproporzionata, senza provocare conseguenze fisiche allo stesso.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli.



Con riferimento a Luperini, non si può non notare la discrasia con la squalifica di due giornate comminata qualche settimana fa a Zanchi dopo l'espulsione rimediata a Campobasso per il fallo su Mattia Rossetti.

In casa rosanero, da segnalare anche l'ingresso in diffida di Edoardo Soleri, in vista della sfida col Bari. Sfida che non vedrà all'opera gli squalificati Almici e Luperini.



Catania: squalifiche per Russini e Monteagudo, diffida per Claiton e Pinto, ammenda per la società

Due squalificati anche in casa Catania. Si tratta di Simone Russini e Juan Cruz Monteagudo. L'esterno offensivo sconta la doppia ammonizione rimediata nel corso della battaglia del "Massimino", battaglia in cui l'argentino era stato ammonito in regime di diffida (quinto giallo stagionale).

Lista dei diffidati dalla quale esce Monteagudo e nella quale entrano Claiton e Pinto, giunti alla quarta ammonizione nel campionato in corso.

Infine, da segnalare un'ammenda di 1000 euro comminata al Catania per la seguente motivazione: per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 7° minuto del secondo tempo, lanciato tre fumogeni sulla pista di atletica.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che i lanci non hanno provocato conseguenze (r. proc. fed, r. c.c.).