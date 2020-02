Catania-Monopoli: probabili formazioni

Nel giorno in cui ricorre il tredicesimo anniversario della tragica morte dell'Ispettore di Polizia Filippo Raciti, avvenuta durante gli scontri fuori dal "Massimino" durante il derby fra Catania e Palermo del 2007, e nel giorno successivo alla scomparsa di Luciano Gaucci e al ricordo di Ciccio Famoso , i rossazzurri di Cristiano Lucarelli ritornano nuovamente in casa dopo l'amarissima doppia trasferta di Viterbo e Terni, foriera di due secche sconfitte (entrambe per 2 a 0) e una qualificazione alla finale di Coppa Italia che appare già compromessa dopo i primi 90 minuti del "Liberati". Avversario di turno il Monopoli degli ex Scienza e Carriero, quarta forza del torneo (in coabitazione con il Potenza), forte di 11 punti di vantaggio sui rossazzurri ottavi a +3 dalla Virtus Francavilla, quest'ultima prima "inseguitrice" delle pretendenti alla griglia play-off. Calcio d'inizio alle ore 15.00.Sarà il signor Matteo Marcenaro, della sezione A.I.A. di Genova, l’arbitro della gara Catania-Monopoli, valevole per la ventiquattresima giornata del girone C del Campionato Serie C 2019/20 ed in programma domenica 2 febbraio, alle ore 15.00, allo stadio "Angelo Massimino". Con il direttore di gara, gli assistenti Gianluca D'Elia ed Andrea Niedda, entrambi provenienti dalla sezione di Ozieri. Due i precedenti con l'arbitro ligure, entrambi risalenti alla scorsa stagione: Paganese-Catania 2-4 e Virtus Francavilla-Catania 1-0.Nel Catania mister Cristiano Lucarelli dovrà fare a meno fra infortuni (Saporetti, Noce e Dall'Oglio) e squalifiche (Rizzo, due turni, e Calapai) di cinque elementi. Nel 4-2-3-1 di partenza Biondi agirà come terzino destro, mentre Biagianti contende una maglia da titolare a Vicente in mediana. Possibile anche l'opzione speculare del 3-5-2 con Biondi e Pinto "quinti", Salandria, Biagianti e Vicente in mezzo; Curcio e Barisic in avanti. Grande abbondanza nel Monopoli con mister Beppe Scienza che ritrova De Franco, reduce da un turno di squalifica. Nel 3-5-2 di partenza due i ballottaggi, entrambi in mediana: Tazzer-Hadziosmanovic e Piccinni-Tsonev. Non convocati Arena, Moreo, Cuppone e Triarico.CATANIA (4-2-3-1): Furlan; Biondi, Mbende (Esposito), Silvestri, Pinto; Salandria, Vicente (Biagianti); Manneh, Curcio (Mazzarani), Di Molfetta; Barisic. A disp.: Martinez, Marchese, Pino, Esposito, Biagianti, Frisenna, Welbeck, O. Di Grazia, Mazzarani, Capanni, Rossitto. All: LucarelliMONOPOLI (3-5-2): Antonino; Rota, De Franco, Maestrelli; Tazzer (Hadziosmanovic), Carriero, Giorno, Piccinni (Tsonev), Donnarumma; Jefferson, Fella. A disp.: Menegatti, Mercadante, Pecorini, Antonacci, Hadziosmanovic, Tsonev, Nanni, Mariano, Salvemini, Nina, Tuttisanti, Cuppone. All: ScienzaARBITRO: Matteo Marcenaro di GenovaASSISTENTI: Gianluca D'Elia ed Andrea Niedda di OzieriINDISPONIBILI: Dall'Oglio, Saporetti e Noce; Arena, Moreo, Cuppone e TriaricoSQUALIFICATI: Rizzo (2) e Calapai (1)DIFFIDATI: Di Molfetta, Rizzo, Biagianti, Mazzarani e Biondi