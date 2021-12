Catania-Monopoli, precedenti: L'ultima volta finì 3 a 1 per i rossazzurri

Mercoledì 22 dicembre 2021, alle ore 21.00, andrà in scena la sfida numero dodici fra Catania e Monopoli disputata in terra etnea. Il bilancio, dal 1946 ad oggi, vede prevalere la compagine rossazzurra, vittoriosa in, tre delle quali per(nel 1988 decisiva la rete realizzata da Pietro Puzone al minuto 71; il 26 aprile 1992 gol vittoria realizzato dae il 3 ottobre 2017 con rete decisiva di). Ilè il giorno del successo più largo degli etnei, firmato da una delle prestazioni migliori in rossazzurro di, mattatore della gara ed autore del primo delle quattro reti catanesi. Roboante 4-1 per i ragazzi di Pino Rigoli, completato dalle reti di Barisic, Mazzarani e Paolucci (su rigore); di Montini la rete pugliese. La stagione seguente, il 30 dicembre 2018, netto 2 a 0 siglato dalle reti di Ciccio Lodi (su splendido calcio di punizione) e. Il sesto successo catanese, nonché ultimo precedente fra le due formazioni, è datato: vantaggio pugliese con Bunino, rimonta rossazzurra firmata dalle reti diQuattro i pareggi: 1988-89, 1989-90, 1990-91 e nella stagione 2015-16, in quest'ultima occasione, a blindare lo 0-0 di partenza, decisivi gli interventi di Matteo Pisseri (portiere dei biancoverdi) abile a neutralizzare anche un tiro dagli undici metri di Cateano Calil. L'unica vittoria ospite, nonché ultima sfida al "Massimino", risale al 2 febbraio 2020: 2 a 0 per i ragazzi di Beppe Scienza (ex centrocampista rossazzurro) grazie alle marcature di Giuseppe Fella e Daniele Donnarumma.Nel dettaglio il quadro completo delle gare disputate in terra catanese:1987-88: Catania-Monopoli 1-0 (Serie C1)1988-89: Catania-Monopoli 0-0 (Serie C1)1989-90: Catania-Monopoli 0-0 (Serie C1)1990-91: Catania-Monopoli 0-0 (Serie C1)1991-92: Catania-Monopoli 1-0 (Serie C1)2015-16: Catania-Monopoli 0-0 (Lega Pro)2016-17: Catania-Monopoli 4-1 (Lega Pro)2017-18: Catania-Monopoli 1-0 (Serie C)2018-19: Catania-Monopoli 2-0 (Serie C)2019-20: Catania-Monopoli 0-2 (Serie C)2020-21: Catania-Monopoli 3-1 (Serie C)VITTORIE CATANIA: 6VITTORIE MONOPOLI: 1PAREGGI: 4RETI CATANIA: 12RETI MONOPOLI: 4