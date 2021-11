Catania-Foggia, ex: Curcio, Di Grazia e Piccolo, fantasia al potere

Nel match fra Catania e Foggia, in programma domenica 14 novembre 2021, alle ore 15.00, la componenteassume le sembianze dell’estro, dell’eleganza e della fantasia. I tre ex attuali - due per i satanelli, uno per gli etnei – hanno nel loro bagaglio tecnico queste caratteristiche tecniche tanto care a chi ama il gioco del calcio. Tuttavia, per via di qualche infortunio (che non manca mai), i “tre tenori” non potranno presenziare contemporaneamente nel match del “Massimino”. L’unico presente, salvo imprevisti delle ultime ore, è, leader della formazione rossonera, due volte a segno nella scorsa stagione al Catania: una rete allo “Zaccheria”, una al “Massimino” nei play-off. Breve ma intensa la sua esperienza in rossazzurro, ristretta nella seconda parte della stagione 2019/20, prima che l’emergenza pandemica stoppasse il campionato proprio nel momento di ascesa della squadra di Cristiano Lucarelli. In numeri, il Curcio rossazzurro si esprime così: 4 reti in 14 gare.L’altro ex rossazzurro oggi in rossonero è, attualmente out per infortunio. Catanese di San Giovanni Galermo, classe 1996, Di Grazia ha indossato la maglia rossazzurra fin dalle giovanili, affermandosi in prima squadra con Pino Rigoli, nella stagione 2016-17, anno contraddistinto dal personale record di reti, otto, tre delle quali segnate nel derby col Messina. Esperienza tormentata, conclusa con 67 presenze e 12 reti, e una stagione (la 2018-19) vissuta da separato in casa per via degli scontri con Pietro Lo Monaco, allora amministratore delegato del club etneo, che lo relegarono alla tribuna per tutto l’anno fino al termine del contratto. In chiusura, spazio ad, out per infortunio così come Di Grazia. L’attaccante napoletano ha indossato la maglia dei satanelli nella stagione 2008-09, in Serie C1, totalizzando 2 reti in 24 incontri.Ampia carrellata finale con gli altri doppi ex del passato. In porta spicca l'argentino, estremo difensore etneo nel biennio 2007-2009, al Foggia nella stagione 2018-19 in cadetteria. Fra i pali spazio anche a: rossonero nella stagione 1982-83, in rossazzurro nel 1986-87 (conclusa con la retrocessione in C1) per un totale di 6 presenze e 10 reti sul groppone. Abbastanza corposo l’elenco dei componenti del reparto arretrato:(28 presenze in rossazzurro nel campionato di Serie C1 edizione 1991-92, ceduto proprio al Foggia di Zeman al termine della stagione),(in rossonero, senza grandi fortune, nel 2001 in Serie C2),(al Foggia dall’ottobre al giugno 1998 in B, al Catania, sempre in cadetteria, nel 2002-03),ed i foggianiTanta roba anche a centrocampo:meglio noto come(brillante calciatore degli etnei negli anni sessanta, tecnico dei pugliesi nella stagione 1978-79),(in rossazzurro dal 1982 al 1985 e nella stagione 1988-89, al Foggia nel 1985-86),(al Catania nel biennio 1988-90),(rossazzurro nella stagione 1991-92, successivamente tra i punti di forza del Foggia di Zeman),(prodotto del vivaio foggiano, in rossazzurro dal gennaio al giugno 2002 per un totale di 9 presenze e una rete, quella siglata al Taranto nella gara di campionato vinta per 3-0),Nomi importanti anche nel reparto avanzato:(al Foggia nel 1946-47, al Catania nella stagione successiva),(95 presenze e 16 reti dal 1981 al 1984 con la maglia del Catania, al Foggia nel campionato 1985-86),(3 gettoni nel Foggia 1998-99, al Catania senza incidere nel campionato 2000-01 in C1),(74 presenze e 26 reti nel Catania, al Foggia nella prima parte della stagione 2004-05),(a Foggia anche nelle vesti di allenatore). Poker in panchina con,quest'ultimo protagonista di annate indimenticabili in entrambe le ‘piazze’, con ben tre promozioni: due da tecnico (a Catania dalla B alla A, a Foggia dalla C2 alla C1) e una da calciatore (a Catania dal CND alla C2 nel 1994-95).