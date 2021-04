Catania-Casertana: probabili formazioni

Le ultimissime sui probabili schieramenti di etnei e campani, in campo domenica alle ore 17.30

IN MEMORIA DI STEFANIA SBERNA

Nell'ultimo turno casalingo della stagione regolare il Catania, reduce dalla sconfitta di Catanzaro, ospita la Casertana, decima forza del torneo e in cerca dei punti mancanti per conseguire la matematica certezza di disputare gli spareggi. Un "assaggio" di play-off che cade in una data assai cara ai colori rossazzurri: quel 25 aprile che 22 anni fa, in un "Cibali" stracolmo segnò la liberazione dell'Elefante dalla Serie C2 dopo la radiazione (tramutata in estromissione dal professionismo) del 1993. Venticinque aprile che, da domani, sarà ricordato anche per l'intitolazione ufficiale della Tribuna Stampa dell'impianto di Piazza Spedini alla memoria di Stefania Sberna, indimenticabile speaker del Catania per trent'anni. La cerimonia, in presenza delle autorità cittadine, avverrà alle ore 16.00, un'ora e mezza prima del calcio d'inizio della gara. Il match fra etnei e campani sarà visibile, oltre che sulla piattaforma Eleven Sport, anche sul canale 254 di Sky, con telecronaca del catanese Ivano Pasqualino.



DIREZIONE DI GARA

Direzione di gara affidata al signor Nicolò Marini della sezione di Trieste. Il fischietto giuliano sarà coadiuvato dagli assistenti Mattia Bartolomucci di Ciampino e Giuseppe Centrone di Molfetta; quarto ufficiale il signor Francesco Cosso di Reggio Calabria. Per Marini si tratta del terzo incrocio con il Catania, nella passata stagione ha diretto la sfida di Teramo conclusasi sull'1-1, mentre nell'attuale campionato ha arbitrato la gara fra con la Juve Stabia dello scorso 7 ottobre, disputata a Lentini e vinta dagli etnei per 1 a 0.



POSSIBILI SCELTE

Nel Catania mister Francesco Baldini ha convocato tutto l'organico, eccezion fatta per il convalescente Confente, operato in settimana al ginocchio sinistro, e Tonucci, quest'ultimo positivo al Covid-19. Da valutare le condizioni di Sarao e Di Piazza che difficilmente dovrebbero essere della gara; al rientro Welbeck dopo aver saltato Catanzaro per squalifica. Nel 4-3-3 di partenza, chance in difesa per Giosa, mentre in avanti si profila il tridente composto da Russotto, Reginaldo e Golfo. Nella Casertana il tecnico Guidi dovrà fare a meno dello squalificato Pacilli e degli acciaccati Dekic e Matos; al rientro Avella, Hadziosmanovic, Del Grosso e Rosso. Da valutare le condizioni di Buschiazzo in difesa e Turchetta in attacco.



PROBABILI FORMAZIONI

CATANIA (4-3-3): Martinez; Calapai, Giosa, Silvestri, Pinto; Welbeck, Maldonado, Dall'Oglio; Russotto, Reginaldo, Golfo. A disp.: Santurro, Sales, Claiton, Zanchi, Albertini, Izco, Rosaia, Manneh, Vrikkis, Di Piazza, Sarao, Volpe, Piccolo. All: Baldini



CASERTANA (4-3-3): Avella; Hadziosmanovic, Buschiazzo (Ciriello), Carillo, Del Grosso; Icardi, Santoro, Izzillo; Rosso, Cuppone, Longo (Turchetta). A disp.: Zivkovic, Ciriello, De Vivo, Polito, Rillo, Matese, Bordin, De Lucia, Varesanovic, Turchetta, Castaldo, De Carlo. All: Guidi



ARBITRO: Nicolò Marini di Trieste



ASSISTENTI: Mattia Bartolomucci di Ciampino e Giuseppe Centrone di Molfetta



IV UFFICIALE: Francesco Cosso di Reggio Calabria



INDISPONIBILI: Confente e Tonucci; Matos e Dekic



SQUALIFICATI: Pacilli



DIFFIDATI: Albertini, Giosa, Maldonado, Russotto, Sarao, Silvestri e Zanchi.