Catania-Campobasso: probabili formazioni

Le ultimissime sui possibili schieramenti di etnei e molisani, in campo mercoledì 16 marzo alle ore 21.00

CALCIO D'INIZIO ALLE 21.00

Nella gara valida per la trentaduesima giornata del Girone C di Serie C il Catania riceve il Campobasso degli ex Emmausso, Liguori e Rossetti. I rossazzurri, reduci da quattro vittorie nelle ultime cinque gare (miglior score del girone), inseguono quel successo sui molisani che potrebbe schiudere le porte della zona play-off, attualmente distante tre lunghezze. I molisani, provenienti dal successo interno sul Messina (e con due gare ancora da recuperare), arrivano in Sicilia con l'obiettivo di incamerare punti importanti per la salvezza. Calcio d'inizio alle ore 21.00.



DIREZIONE DI GARA

Direzione di gara affidata alla signora Maria Marotta di Sapri. Il "fischietto" campano, al primo incrocio coi rossazzurri, sarà coadiuvato dagli assistenti Alex Cavallina di Parma e Marco Croce di Nocera Inferiore. Quarto ufficiale il signor Federico Longo di Paola.



POSSIBILI SCELTE

In casa rossazzurra mister Francesco Baldini dovrà fare ancora a meno di Luca Moro, sempre alle prese con la positività al Covid-19. Oltre al bomber rossazzurro, capocannoniere del Girone C, out per squalifica Sipos (due turni di stop per il croato), Simonetti e Pinto. Per quanto concerne l'undici di partenza, possibile tridente con Biondi, Russini e Russotto. Nel Campobasso mister Mirko Cudini, privo dello squalificato Magri e dell'ex Emmausso (a segno nella gara di andata), abili ed arruolabili gli altri due calciatori dal passato rossazzurro: Rossetti e Liguori. Nel 4-3-3 di partenza, spazio a Merkaj in avanti.



PROBABILI FORMAZIONI

CATANIA (4-3-3): Sala; Albertini, Monteagudo, Lorenzini, Zanchi; Rosaia (Provenzano), Cataldi, Greco; Biondi, Russini, Russotto. A disp.: Stancampiano, Coriolano, Pino, Ropolo, Claiton, Ercolani, Izco, Provenzano, Bianco, Piccolo, Russo.



CAMPOBASSO (4-3-3): Raccichini; Fabriani, Menna, Dalmazzi, Pace; Bontà, Persia, Tenkorang; LIguori, Rossetti, Merkaj. A disp.: Coco, Vanzan, Martino, Sbardella, Candellori, Nacci, Ladu, Di Francesco, Bolsius. All: Cudini.



ARBITRO: Maria Marotta di Sapri



ASSISTENTI: Alex Cavallina di Parma e Marco Croce di Nocera Inferiore



IV UFFICIALE: Federico Longo di Paola



INDISPONBILI: Moro



SQUALIFICATI: Sipos (2), Pinto e Simonetti; Magri



DIFFIDATI: Sala, Russotto, Moro e Provenzano ;Bontà