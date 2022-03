Catania-Campobasso: Tridente di ex rossazzurri nell'attacco molisano...

In vista della gara fra Catania e Campobasso, in programma mercoledì 16 marzo 2022, alle ore 21.00, allo stadio “Angelo Massimino”, riflettori puntati sui. Nell’attuale organico del Campobasso – una fra le matricole del Girone C edizione 2021/22 – figurano, tutti attaccanti. Il più rappresentativo è senza ombra di dubbio. Campano di Mirabella Eclano (AV), classe 1996, Rossetti arrivò in rossazzurro nell’estate 2013, mettendosi in luce nel settore giovanile. Non altrettanto fortunata l’esperienza in prima squadra, inaugurata con la rete a Bari (nella sfida in Serie B del 2014/15), proseguita con tanti infortuni e prestiti fino al definitivo addio nel dicembre 2019. Al Campobasso dallo scorso febbraio, Rossetti ha contribuito al ritorno in C dei molisani. Nel corso di questo campionato ha già segnato otto reti, due delle quali proprio nella gara di andata. Totalmente da dimenticare l’esperienza catanese di, ristretta alla prima parte della scorsa stagione con 8 apparizioni senza sussulti. Così come Rossetti, anche Emmausso è andato a segno (da ex) nella gara di andata disputata al "Nuovo Romagnoli". Chiusura con, esterno d’attacco, classe 1999, in rossazzurro dal gennaio al giugno 2019, per un totale di due apparizioni con mister Novellino in panchina. A Campobasso da questa stagione, Liguori è stato protagonista di un ottimo campionato, segnando otto reti (tre delle quali a Bari...) in ventinove gare.Classica carrellata finale con i doppi ex del passato. In difesa sono in due a trovare posto:(al Catania nella stagione 2000/01) e(in rossazzurro nella stagione 1986/87, a Campobasso come tecnico). A centrocampo spazio a(al Catania come giocatore nel 50/51, a Campobasso nelle vesti di allenatore nel campionato 1984/85) e, bandiera rossazzurro anni settanta, autore di un biennio importante con la maglia del Campobasso, il 1981/83, coronato dalla storica promozione in B dei molisani.Poker in attacco. Si parte da, al Catania nella stagione 1980/81, al Campobasso edizione 1985/86. Nome importante è quello di, trascinatore dei molisani, con 15 reti in 30 presenze, nella stagione 2000/01 conclusa con il secondo posto in Serie C2. Altrettanto positiva la parentesi rossazzurra, nella stagione 2006/07, aperta con la prodezza balistica a Cagliari, alla prima in Serie A. Nella seconda metà degli anni ottanta s’incastraal Campobasso dal 1982 al 1984, al Catania nel biennio 1988/90. Poker d’attacco completato dache dopo 104 presenze e 19 reti nel Catania, dal 1984 al 88, si trasferì a Campobasso rimanendo in Molise per due stagioni, per un totale di 59 gare e 16 reti, una delle quali segnata proprio all’Elefante.Nomi importanti, alcuni dei quali da promozione, fra gli allenatori. In primis, al Campobasso nella stagione 1975-76 e per parte della stagione 1976-77. Fruttuosa l’esperienza catanese, nella stagione 1979/80, contraddistinta dalla promozione in Serie B. Avventura positiva, quella di mister De Petrillo, avviata dopo l’esonero di, quest’ultimo a Campobasso nella stagione 1971/72. Trovano posto anche il compianto(al Campobasso 1987/88, al Catania 1995/96, nuovamente in Molise nel 2000/01) e il coriaceo, autore in rossazzurro della storica promozione di Gangi del 13 maggio 1995, al Campobasso nella stagione 1999/2000.