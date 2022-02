Catania, 23 rossazzurri convocati per la sfida alla Turris

Sono 23 i giocatori a disposizione del tecnico del Catania Francesco Baldini per la sfida di domani, con inizio alle ore 14.30, allo stadio "Amerigo Liguori" di Torre del Greco contro la Turris. Nessuna positività al Covid-19, sottolinea il club etneo, nel gruppo squadra, alla luce delle recenti guarigioni. Di seguito la lista completa degli uomini a disposizione di Baldini, in ritiro pre-gara da stasera in Campania.



PORTIERI: Sala, Stancampiano



DIFENSORI: Albertini, Claiton, Ercolani, Lorenzini, Monteagudo, Pinto, Ropolo, Zanchi



CENTROCAMPISTI: Biondi, Cataldi, Greco, Izco, Provenzano, Rosaia, Simonetti



ATTACCANTI: Bianco, Moro, Piccolo, Russini, Russotto, Sipos