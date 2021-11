Baldini: ''I ragazzi hanno voglia di campo, non di altri discorsi...''

Le parole del tecnico rossazzurro in vista della gara di Campobasso

Le dichiarazioni di Francesco Baldini, tecnico del Catania, in vista della gara in Molise, in programma sabato 6 novembre 2021:"Non è il momento di parlare di scadenze, bisogna parlare di campo. Questa squadra ha già dimostrato di sapersi isolare e scindere le due cose. Sotto il punto di vista mentale la squadra non è vulnerabile. I ragazzi sono consapevoli di quello che devono fare in campo. I ragazzi stanno bene, hanno voglia di campo, di partite, non hanno voglia di discorsi. Il Campobasso, fra l'allenato da un mio ex compagno (Mirko Cudini, ndr), non è un avversario semplice: si tratta di una squadra molto dinamica che gioca un buon calcio, bisogna stare attenti e molto concentrati. Concedono qualcosa e noi dobbiamo essere bravi ad approfittarne. I ragazzi stanno tutti bene, le 'coppie' mi stanno mettendo in difficoltà nelle scelte, meglio così. C'è stata molta vicinanza, a prescindere da tutti gli striscioni, arrivati anche dall'estero, mi piace soffermarmi sulla solidarietà da Palermo: a Catania si vuol bene. Sipos? L'esplosione di Moro ha dato la titolarità al ragazzo, ma Sipos non ha mollato di un centimetro, sono molto amici fra l'altro. Si tratta di un ragazzo che si allena e lavora benissimo, non ha la titolarità non per demeriti propri. Possono giocare insieme, magari li vedremo presto insieme. Cosa chiedo ai ragazzi? Di mettere quello che hanno messo nelle precedenti partite, qualcosa di veramente importante. Al di là dell'aspetto tecnico, in questa categoria serve il carattere: alla squadra chiedo quello".