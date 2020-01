Virtus Francavilla-Catania, precedenti: nessun pari in terra pugliese

Domenica 12 Gennaio 2020, alle ore 15.00, si disputerà il quarto confronto fra Virtus Francavilla e Catania in terra pugliese, il secondo sul terreno di gioco del "Giovanni Paolo II" di Francavilla Fontana. Il bilancio dei tre precedenti sorride alla formazione biancazzurra, vittoriosa in due occasioni rigorosamente per 1 a 0 e con due reti giunte sempre in pieno recupero. Si parte dal, match disputata sul sintetico del "vecchio" impianto di Francavilla Fontana, con la rete di M'bala Nzola che regalò una storica vittoria all'allora formazione allenata da Antonio Calabro. Nelle due gare successive, entrambe giocate al "Franco Fanuzzi" di Brindisi, è arrivata una vittoria per parte: 3 a 0 per gli etnei di Cristiano Lucarelli nel match(con reti di Lodi, su rigore, Russotto e Djordjevic) e il successo della Virtus dello, con rete decisiva siglata dal neo reggino Sarao al 94'.Di seguito il quadro completo dei precedenti in Puglia fra i due club:2016-17: Virtus Francavilla-Catania 1-0 (Lega Pro)2017-18: Virtus Francavilla-Catania 0-3 (Serie C)2018-19: Virtus Francavilla-Catania 1-0 (Serie C)VITTORIE VIRTUS FRANCAVILLA: 2VITTORIE CATANIA: 1PAREGGI: -RETI VIRTUS FRANCAVILLA: 1RETI CATANIA: 3