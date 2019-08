Venezia-Catania 0-3: Oliveira, Mascara e Nygaard firmano l'unico successo in Laguna

Domenica 11 Agosto 2019, alle ore 19.00, andrà in scena allo stadio “Pier Luigi Penzo” di Venezia la gara valevole per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia maggiore. I rossazzurri ritornano in Laguna a distanza di oltre quattordici anni dall’ultima volta:, uno a uno con reti di Matteo Serafini per gli etnei ed Anderson per i veneti. Risultato di parità che nei, dal 1946, è venuto fuori in altre tre occasioni: zero a zero nella B 1959-60 (anno della seconda promozione in A degli etnei) e nel campionato cadetto 1967-68; in mezzo il due a due registrato nella Serie A 1961-62.Il bilancio delle sfide fra Venezia e Catania disputate in Laguna sorride ai padroni di casa vittoriosi in, l’ultima delle quali nella Serie B 2002-03: vantaggio veneto con Budan (mancato rossazzurro), momentaneo pareggio di(futuro arancioneroverde), nuovo e definitivo vantaggio dei leoni con Fantini. Da annoverare anche il precedente fra il Venezia e l’Associazione Fascista Calcio Catania del 1936-37, concluso con la vittoria dei padroni di casa.In conclusione spazio all’unico successo catanese al “Penzo”. Successo fragoroso, rotondo, firmato in una notte di fine estate dallo straripante Catania di Matricciani e Colantuono disegnato in quattro e quattr’otto da, allora direttore sportivo degli etnei. Tre a zero netto con reti, tutte nella ripresa, segnate nel giro di venti minuti: Oliveira (su rigore) al 58’, Nygaard al 67’ e definitivo sigillo, al 78’, con un pallonetto di. Specialità della casa ripetuta nel match di ritorno con un’altra prodezza balistica dalla distanza, per buona pace del portiere Soviero.Nel dettaglio tutti i precedenti in Laguna:1936-37 (Serie B): Venezia-A.F.C. Catania 2-11950-51 (Serie B): Venezia-Catania 2-11951-52 (Serie B): Venezia-Catania 4-11956-57 (Serie B): Venezia-Catania 3-01957-58 (Serie B): Venezia-Catania 1-01958-59 (Serie B): Venezia-Catania 3-01959-60 (Serie B): Venezia-Catania 0-01961-62 (Serie A): Venezia-Catania 2-21962-63 (Serie A): Venezia-Catania 2-11967-68 (Serie B): Venezia-Catania 0-02002-03 (Serie B): Venezia-Catania 2-12003-04 (Serie B): Venezia-Catania 0-32004-05 (Serie B): Venezia-Catania 1-1VITTORIE VENEZIA: 7VITTORIE CATANIA: 1PAREGGI: 4GOL VENEZIA: 20GOL CATANIA: 10Ai fini della ricostruzione storica è stato fondamentale l'apporto del volume "Tutto il Catania minuto per minuto"