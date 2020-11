Dalla punizione-bomba di Loriano Cipriani alla pennellata di Francesco Lodi. In mezzo spazio alla gemma di Luis Oliveira, la prodezza balistica di Giuseppe Mascara, la capocciata di Nicola Legrottaglie e tanti altri gol rossazzurri segnati in terra rosanero. Un cortometraggio di reti marca liotru in vista della sfida con il Palermo F.C., in programma lunedì 9 novembre 2020, ore 21.00,c he segnerà il ritorno del "Derby di Sicilia" in terra palermitana dopo 8 anni di attesa.