UFFICIALE: Paganese-Catania rinviata per impraticabilità del campo

PAGANESE-CATANIA 0-0Marcatori:PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Schiavino, Sbampato, Panariello; Carotenuto, Caccetta, Capece, Gaeta, Dramè; Calil, Alberti. A disp.: Campani, Scevola, Mattia, Stendardo, Perri, Bonavolontà, Bramati, Lidin, Scarpa, Guadagni, Diop, Musso. All: ErraCATANIA (3-5-2): Furlan; Mbende, Biagianti, Silvestri; Calapai, Dall'Oglio, Welbeck, Rizzo, Pinto; Curiale, Di Piazza. A disp.: Martinez, Marchese, Esposito, Noce, Bucolo, Lodi, Biondi, Di Molfetta, Catania, Mazzarani, Barisic, Rossetti. All: LucarelliARBITRO: Mario Vigile di CosenzaASSISTENTI: Alberto Zampese di Bassano del Grappa e Davide Moro di SchioAMMONITI:ESPULSI:RECUPERO:INDISPONIBILI: Fornito, Saporetti, Llama, Sarno e Distefano; PerriSQUALIFICATI: -DIFFIDATI: Dall'OglioLa gara è a rischio rinvio per impraticabilità del campo a causa della pioggia. Si attende l'ufficialità.Alle 15 ci sarà un sopralluogo della terna arbitrale.Arbitro e capitani in campo. La palla non rimbalza. Difficilmente la gara potrà disputarsi.15.15: I portieri della Paganese stanno effettuando il riscaldamento.15.18: Anche Furlan in campo per il riscaldamento.15.27: Arbitro e capitani ancora in campo per un ulteriore sopralluogo.15.30: Il direttore di gara decide di rinviare il match. Paganese-Catania non si gioca.