UFFICIALE: Furlan al Catania

Il Catania "spara" il primo botto in vista della stagione 2019/20. Si tratta di Jacopo Furlan, accostato da diversi giorni ai colori rossazzurri. L'estremo difensore è chiamato a raccogliere l'eredità di Matteo Pisseri, il titolare delle ultime tre stagioni, che è in uscita. Furlan era vincolato al Catanzaro fino al 30 giugno, il club giallorosso vantava un opzione per il rinnovo ma evidentemente non ci sono stati i presupposti per esercitarla. La società etnea ne ha approfittato blindando la propria porta con uno dei portieri più apprezzati della terza serie negli ultimi anni (Trapani prima e Catanzaro poi)."Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jacopo Furlan, nato a San Daniele del Friuli (Udine) il 22 febbraio 1993. Il portiere friulano, che sarà ufficialmente legato al nostro club da lunedì 1° luglio 2019, ha sottoscritto un contratto biennale. Nel campionato recentemente concluso, Furlan ha sommato 28 presenze con il Catanzaro, concludendo 12 gare senza reti al passivo. L’estremo difensore ha indossato in terza serie, inoltre, le maglie del Trapani, del Monopoli, del Lumezzane e dell’Esperia Viareggio; con la squadra versiliana, Furlan ha debuttato tra i professionisti nel 2013, dopo l’esperienza maturata con la “Primavera” dell’Empoli".