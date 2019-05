Toro e Elefante: fra il ricordo di Superga e gli stadi che parlano di Catania

Lunedì 29 aprile 2019, il sole ha già timbrato il suo cartellino quotidiano. È già alto, anche se non troppo, ma basta per schiarire un cielo dai toni azzurro primavera. Limpido e placido, da nuotarci dentro, così come fan le rondini in questa stagione dell’anno. Losquilla insistentemente, ma con una suoneria diversa. Non è la classica telefonata del “tu senti la mia voce, io sento la tua e le immagini prendono forma attraverso i nostri racconti”. Si tratta di una videochiamata che arriva dalla lontana Torino, puntuale, così come si mantengono le promesse, anche se fatte la notte prima. Già, la notte prima; conclusa con un “ci sentiamo/vediamo domani” dopo aver disquisito per ore su quanto avvenuto qualche ora prima a Cava de’ Tirreni, su un pareggio che ha il sapore di sconfitta e del…quarto posto finale. Col polpastrello dell’indice della mano destra sposto l’icona verde che ‘trilla’ sullo schermo delloe come per magia, anziché il volto del mio amico, prende vita una cartolina: sopra i tetti, a sinistra del campanile del Duomo e della cupola della Cappella della Sacra Sindone, il sole, lo stesso che sparge colore nella mia Catania, rende più nitido il colle della storia che s’intravede in lontananza…La tragica storia di quel che accade quell’infaustoè nota a tutti: la nebbia, l’aereo rientrante da Lisbona che si schianta, il disastro che mette fine alla realtà più bella del secondo dopoguerra italiano. La fine di una storia fatta di gloria e scudetti – 4 di fila fra il 1946 e il 1949 – segna inevitabilmente l’inizio di un mito che non conosce colori e rivalità ma solo rispetto e venerazione.– sottolineo con soddisfazione –.La lista è lunga, molto lunga, così tanto che appare quasi impossibile poter quantificarla numericamente. In ordine sparso:è il nome degli stadi di Castellammare di Stabia e Vicenza;quello degli impianti di Brescia e Lecco;a Savona e Taormina;a Varese;a Mantova;a Marostica; mentreè il nome del vecchio impianto di Trieste prima che gli alabardati, nel 1994, si spostassero al nuovo “Nereo Rocco”. Il nome più ricorrente, ovviamente, è quello del capitano Valentino…– mi confida Emanuele –– aggiungo –L’elenco è vastissimo, impossibile elencarli tutti, ma Emanuele Rizzo ha ancora frecce nelle sua faretra: «A San Benedetto del Tronto, recentemente, è iniziata la fase di demolizione dello stadio dedicato ai fratelli, l’impianto del rogo del 1981, nome che è stato utilizzato anche a Chioggia. A Giulianova c’è il, adhanno intitolato una tribuna del “Piola” di Vercelli, mentre il campo di Venaria porta il nome di. Ovviamente, infine, c’è lo stadio “Grande Torino” che poi sarebbe il vecchio “Comunale” successivamente ribattezzato, nel 2006, “Olimpico”».Quanti nomi, una lista lunghissima, da farci un articolo. Già, un articolo, ma io scrivo per CalcioCatania.Com e parlo di rossazzurro. Il buon Rizzo, però, è illuminante, sarà l’aria frizzantina delle Alpi: « Puoi farlo sugli ex del Catania, invece. Io ti posso dare una mano, se vuoi…»La mia preoccupazione è scacciata all’istante da un rassicurante “tranquillo, ci penso io”. Emanuele è un fiume in piena: «Ahanno intitolato lo stadio della sua Rivoli, città dove nacque nel 1934. Il nome di, altro portiere, campeggia sullo stadio di Conegliano Veneto, in provincia di Treviso. A Gorizia, invece, hanno dato spazio ad, calciatore del Catania anni cinquanta (95 presenze) e C.T. dell’Italia campione del mondo nel 1982. A Campagnola, nel bergamasco, c’è un impianto col nome dell’ungherese, mentre nello stadio di Wuppertal, in Germania, c’è una tribuna intitolata al tedesco. A Perugia hanno dedicato ail piazzale d’ingresso dello stadio “Renato Curi”. Ah, ovviamente c’è la curva nord del “Dall’Ara” di Bologna intitolata a, direttore sportivo del Catania negli anni ottanta. A Mondovì, in provincia di Cuneo, si tiene un torneo dedicato aorganizzato dal fratello. A Leicester, infine, volevano realizzare una statua a, ma la proposta non ha avuto seguito».«E del murale che adorna il nostro stadio – aggiungo ironicamente – ne vogliamo parlare?».La risposta di Emanuele è un sorriso compiaciuto, quello di chi non si prende i meriti per il grande obiettivo raggiunto, anche se dovrebbe.Tanta roba, quanto basta per tirare giù un pezzo interessante. Il sole illumina Superga e Catania, ora e sempre. La penna è pronta a scrivere un articolo che già è stato scritto. Inconsapevolmente…