Paradosso Catania: meglio fuori che in casa

Incredibile ma vero: il. È questo quanto emerge dall’analisi dello score dei rossazzurri di Cristiano Lucarelli al termine delle prime ventuno giornate del campionato di terza serie 2017-18. Al di là del punticino di differenza tra i due rendimenti (21 punti in 10 trasferte, 20 punti in 10 gare casalinghe) ciò che esalta da questo dato, e che obbliga ad una attenta riflessione, è a dir poco paradossale. Dopo aver risolto un problema atavico, ovvero la scarsa attitudine a vincere le partite lontano dal vecchio Cibali, l’attuale score interno degli etnei addirittura è inferiore rispetto al ruolino in terra avversa. Viene a mancare così quel, che da sempre ha fatto le fortune di ogni Catania, in ogni categoria, dalla A all’Eccellenza. Un fattore assai rilevante che rapportato al rendimento della capolista assume un peso considerevole in classifica.Dopo ventuno giornate di campionato – venti il numero delle partite disputate da gran parte delle formazioni, ad eccezione di Juve Stabia e Sicula Leonzio che già hanno usufruito del turno di riposo nel girone di ritorno – ilguarda tutti dall’alto, forte difrutto di 13 vittorie, sei pareggi e, quest’ultima rimediata a Catania quando ancora in panchina sedeva Roberto Rizzo. Dal netto 3-0 del “Massimino” i salentini non hanno conosciuto più sconfitte: 41 punti consecutivi, raccolti attraverso un cammino equilibrato (12 vittorie e 5 pareggi), in perfetta media inglese. Al secondo posto, con, ecco il, autore di un percorso meno regolare rispetto ai salentini. Se da una parte il numero delle vittorie è identico (13) l’attuale divario tra le due formazioni viene fuori dal numero dellein venti gare per una squadra che vuole vincere il campionato sono davvero tante. Anche il, terzo della classe a quota, ne ha subite meno (3) rispetto agli etnei. Sulla classifica dei granata gravano i tanti pareggi (7) due dei quali conseguiti dopo esser stati in vantaggio per 3-0, rispettivamente contro Catanzaro in casa e Matera fuori. Quattro punti gettati al vento che pesano tantissimo. Alle spalle delle “magnifiche tre”, che verosimilmente si contenderanno la promozione diretta, due sorprese: ildi Paolo Bianco, quarto con(9 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte) e la matricola, quinta forza con, in virtù di 9 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte.In trasferta il Catania non conosce rivali. Con. Lontano dal “Massimino” gli etnei hanno finora vinto a Brindisi (contro la Virtus Francavilla), Cosenza, Siracusa, Pagani, Castellammare di Stabia, Rende e Fondi.in dieci trasferte, tante quante conseguite nelle precedenti tre stagioni: Varese e Latina nella Serie B 2014-15; Matera, Monopoli e Rieti (contro la Lupa Castelli Romani) nella Lega Pro 2015-16; Cosenza e Messina nella scorsa stagione.(Caserta, Reggio Calabria e Trapani) e nessun pareggio: l’ultimo pari esterno degli etnei risale alla gara play-off dello scorso 14 maggio in quel di Castellammare di Stabia. Dietro agli etnei, a solo un punto, ecco ilautore di 6 vittorie, 2 pareggi e altrettante sconfitte lontano dal “De Simone”. Sul terzo gradino del podio spunta la “capolista”. Fuori casa i salentini, rispetto agli etnei, hanno vinto appena quattro volte (Matera, Castellammare di Stabia, Catanzaro e Siracusa) l’ultima delle quali lo scorso 11 novembre in terra aretusea.e la sconfitta (unica in campionato) del “Massimino” completano l’equilibrato score esterno dei giallorossi del Salento. In quarta piazza la “strana” coppia composta dalla(3 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte) e dal(4 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte) rigenerato dalla cura condotta da Piero Braglia.Catania primo in trasferta con 4 punti in più rispetto al Lecce, con quest’ultimo capolista nella generale con lo stesso margine di vantaggio proprio sugli etnei. Un rompicapo da far scoppiare un’emicrania. La soluzione, però, è abbastanza semplice:, in virtù di. L’unica formazione ad aver portato via dei punti (uno) dal “Via del Mare” è stata l’ultima della classe, l’. Dallo 0-0 contro gli akragantini, giunto lo scorso 14 ottobre, i salentini hanno vinto le successive cinque gare casalinghe. Al secondo posto tra i migliori rendimenti casalinghi spuntano in condominio, cone con lo stesso andamento (7 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta) ile il. Tre punti più in basso, a sorpresa, ecco ladi Gaetano D’Agostino che nonostante l’esilio forzato dal “Giovanni Paolo II” di Francavilla Fontana ha conseguito(6 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta, quest’ultima rimediata contro il Catania) sul “neutro” di Brindisi. In quinta piazza sbuca la proboscide delche nelle dieci gare disputate al “Massimino” è stato capace di vincerne solo sei, rispettivamente contro Lecce, Fidelis Andria, Monopoli, Bisceglie, Catanzaro ed Akragas. Due i pareggi (contro Racing Fondi e Matera) ed altrettante sconfitte (contro Sicula Leonzio e Casertana) completano lo score casalingo degli etnei, firmato a quota. Numeri alla mano, a pesare come un macigno, sono proprio i punti persi al “Massimino” contro formazioni tutt’altro che imbattibili e, tra l’altro, in momenti determinanti nei quali si è avuta la possibilità di accorciare drasticamente sul Lecce capolista. Un aspetto da migliorare in fretta, perché nell’anno in cui si ha un rendimento in trasferta da primato non si possono perdere così tante grandi occasioni tra le mura amiche. Sarebbe il più grande dei rimpianti.