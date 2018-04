Il marketing dell'Udinese, il romanticismo del Catania: storia di un derby di vent'anni fa

“Per la prima volta nella storia del calcio, una squadra giocherà con 11 maglie di passate stagioni, tutte diverse tra loro”. Il messaggio, scritto a caratteri cubitali, campeggia in bella mostra nella home del sito ufficiale dell’Udinese Calcio ed avrà la sua materializzazione alle ore 18:00 di oggi, in occasione della gara tra i friulani e la Lazio, match in programma allo stadio “Dacia Arena”, il vecchio “Friuli” per i romantici…Undici maglie bianconere di passate stagioni – la più antica risale all’annata 1993-94, mentre la più recente è quella indossata nel campionato 2016-17 – donate da altrettanti tifosi che le avevano conservate gelosamente negli anni. Casacche cariche di storia ed aneddoti che verranno messe all’asta su(il sito d’aste online specializzato in oggetti rari e speciali) il cui ricavato servirà a realizzare i sogni degli undici tifosi donatori. C’è chi sogna di aprire un’agenzia di servizi, chi un viaggio in bici per raccontare la storia di chi ha superato un delicato intervento chirurgico, chi di girare un documentario sul Friuli, oppure di pubblicare un libro sugli antichi opifici sorti a Udine e valorizzare così la propria città. Undici sogni, tutti diversi tra loro, così come le maglie selezionate, che alimentano l’iniziativa “Dacia The Auction” ideata dalla società di patron Pozzo in stretta collaborazione con la di Dacia, main sponsor del club friulano, e che avrà in Ciro Ferrara, ex difensore di Napoli e Juventus, un banditore d’eccezione.. “Per la prima volta nella storia del calcio, una squadra giocherà con 11 maglie di passate stagioni, tutte diverse tra loro”. Ecco qua, scovata l’inesattezza. In verità, qualcosa di simile, in uno sperduto campionato di quarta serie chiamato, è già successo. Simile, non uguale. Perché la storia che vi racconterò a breve non è un’iniziativa legata al marketing ma semplicemente una delle. Quello nostalgico, quello che piace a noi, quello ci manca. Tanto.Messina,. Allo stadio “Giovanni Celeste” si gioca per la quattordicesima giornata del girone di andata del campionato di Serie C2 edizione 1998-99. Il Catania diarriva nel capoluogo peloritano con i crismi della squadra da battere. Il Messina Peloro, matricola terribile, ha nel bomber Vittorio Torino il trascinatore in un torneo che la vede tra le squadre di vertice. Il big match ha però una falsa partenza. I padroni di casa si presentano in campo con la maglia biancoscudata, mentre dall’altra parte della barricata, il Catania, ha portato con sé in riva lo stretto soltanto la seconda maglia di gioco, quella interamente bianca con risvolti rossi e azzurri. Qualcuno deve cambiare tenuta di gioco. Per ovvi motivi, dato che si gioca in casa loro, toccherebbe ai messinesi variare con la tradizionale casacca giallorossa. Ciò non avviene. Il patron peloritano, Lele Aliotta, inamovibile, non rinuncia alla biancoscudata. A spegnere sul nascere tensioni ci pensano i, giunti come al solito in massa.Dagli spalti del “Giovanni Celeste” di Messina, gremiti da oltre quattromila sostenitori marca liotru, arrivano le. Le maglie, prestate dai tifosi ai giocatori, hanno cinque varianti. Il grosso della truppa, composto da Giuseppe Del Giudice,, ha la casacca “pura” priva di sponsor, un po’ come faceva in passato il Barcellona. Proprio Tarantino, centrocampista palermitano preso in estate dalla Turris, porta sulle spalle il. Numero insolito, tanto più per la Serie C2 ferrea ai numeri tradizionali e restia alle maglie personalizzate già in voga da qualche anno in A e B. Francesco Ripaldi, centrocampista proveniente proprio dall’Udinese, e l’attaccante(che sarà decisivo nella gara di ritorno) indossano la casacca della stagione 1997-98. Capitansfoggia la “Tamoil” della stagione, mentre il fosforoso metronomoe l’indiohanno la casacca che fu del Catania di Pasquale Marino e Mimmo Crisafulli, la “Jolly” dell’anno di graziaconclusa con l’epica promozione conquistata nella polvere di Gangi. La maglia in dote per l’anno, con lo sponsor “SP” incastonato in un quadrato bianco con il marchio della Regione Siciliana sottostante, ha inl’unico modello. Discorso a parte per il portiere, con il suo maglione grigio con banda orizzontale nera, identico a quello indossato danegli anni gloriosi della Lazio di Cragnotti. La partita, che finirà 0-0, passerà alla storia per l’episodio assai singolare: una squadra di calcio, il Catania, in campo con maglie diverse, tutte prestate dai tifosi. Tenetevi il vostro calcio moderno, il vostro marketing. Noi ci teniamo il nostro romanticismo. Stretto, come l’abbraccio di quegl’undici guerrieri vestiti dai loro tifosi.Messina, 13 dicembre 1998 – Stadio “Giovanni Celeste”MESSINA PELORO: Manitta, Milana (dal 63’ Beccaria), Marra, De Blasio, Sansone, Criaco, Pannitteri (dal 59’ Corona), Catalano, Torino, Romano. All: CuoghiCATANIA: Bifera, Cicchetti, Di Dio, Tarantino, Monaco, Del Giudice, Brutto, Marziano (dal 76’ Rossi), Manca (dal 69’ Passiatore), Ripaldi (dall’84’ Calà Campana), Lugnan. All: Cucchi.ARBITRO: Ciulli di Roma