Focus sul prossimo avversario: il Monopoli

I rossazzurri di mister Raffaele si preparano alla prima trasferta stagionale. Domenica 4 ottobre, calcio d’inizio alle 15, saranno ospiti del Monopoli di Beppe Scienza, al "Vito Simone Veneziani". Si giocherà per la seconda giornata del girone C del campionato di Serie C. Lo scorso anno, nel confronto del "Veneziani", i padroni di casa ebbero la meglio sugli etnei, sconfitti con un 'sonoro' 4-2.Domenica scorsa i biancoverdi hanno esordito in quel di Castellammare di Stabia, contro la Juve Stabia di Pasquale Padalino. Successo ospite, in rimonta, per 2-1. Un autogol di Rizzo e la rete di Starita hanno regalato i 3 punti ai 'gabbiani', che in settimana sono stati impegnati nel secondo turno di Coppa Italia. Contro la Reggiana, a Reggio Emilia, si è dovuti arrivare ai calci di rigore per stabilire un vincitore. Dal dischetto, dopo il 2-2 alla fine dei tempi supplementari (ancora Starita e gol di Montero), 1-1 al 90’, hanno avuto la meglio i padroni di casa. Decisivi gli errori di Zambataro e Paolucci (grazie alla sua rete al primo turno era stato eliminato il Modena).è alla sua quarta panchina con il 'gabbiano'.L’ex centrocampista rossazzurro può contare sui portieri, classe 2001 di proprietà dell’Inter (già 3 presenze da titolare in altrettante gare ufficiali da estremo difensore del Monopoli) e, classe 2003 che arriva dalla Juve, nella quale è cresciuto calcisticamente.In difesa figurano: il venticinquenne, che sta disputando la sua sesta stagione in maglia biancoverde e oggi indossa anche la fascia di capitano; l’esperto centrale Antonio Giosa, 37 anni, con una lunga carriera alle spalle, arrivato dal Potenza. Uno degli ultimi acquisti è l’ex Catania, per il quale si tratta di un ritorno.Tra i centrocampisti dei pugliesi vi sono:, classe '96, di proprietà della Reggina, in prestito fino a giugno 2021; e il palermitano, acquistato lo scorso 29 settembre dal Siena, con il quale ha militato la scorsa stagione, totalizzando 22 presenze.In attacco si punta sui gol di, già 2 in 3 gare in questo inizio di stagione,, trentenne spagnolo che ha militato tra le fila del Bisceglie, e di, di San Giovanni Rotondo, che esordisce in Serie C.3-5-2Pozzer;Sales, Giosa (Bastrini), Mercadante;Tazzer (Fusco), Giorno (Arena), Paolucci (Vassallo), Piccinni (Guiebre), Zambataro;Montero (Samele), Starita (Santoro).