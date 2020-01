Focus sul prossimo avversario: il Monopoli

L’avversario dei rossazzurri di Lucarelli per la ventiquattresima giornata (quinta di ritorno) del Girone C della Serie C è il Monopoli di Beppe Scienza. Si giocherà domenica 2 febbraio allo stadio "Angelo Massimino" con calcio d’inizio alle 15. All’andata, al "Vito Simone Veneziani", i padroni di casa si imposero con il punteggio di 4-2.I biancoverdi occupano la quarta posizione in classifica con 44 punti, a tre lunghezze da Bari e Ternana e a 9 dalla capolista Reggina. Le vittorie conquistate sono 14, 2 i pareggi, 7 i k.o.Fuori casa i 'gabbiani' hanno ottenuto 7 vittorie (come le prime tre della classe), contro Ternana (0-2), Sicula Leonzio (1-2), Rieti (0-1), Rende (1-2), Picerno (0-1), Catanzaro (1-2) e Vibonese (0-1), delle quali le ultime tre sono consecutive; un pareggio, nel derby col Bari (1-1) alla sesta giornata, e 3 sconfitte, con Paganese (2-0), Casertana (2-1) e Cavese (1-0).Tra le mura amiche hanno battuto: Vibonese (1-0), Catania (4-2), Teramo (2-0), Potenza (3-0), Viterbese (1-0), Bisceglie (2-1) e Virtus Francavilla (3-0); unico pari interno quello con la Ternana, domenica scorsa, a reti inviolate; successi a domicilio per Catanzaro (0-1), Reggina (1-2), Avellino (0-2) e Paganese (0-1).I pugliesi hanno sin qui segnato 30 reti e ne hanno subite 18. In trasferta i gol all’attivo sono 13, quelli al passivo 9 (meglio ha fatto solo la Reggina con 6 gol subiti).I marcatori: Fella (13), Carriero e Jefferson (4), Cuppone (3), Piccinni (2), Donnarumma, Hadžiosmanović e Mercadante (1). Autogol: Iotti (Teramo).In panchina, alla guida del 'gabbiano', c’è, al suo terzo campionato da allenatore del Monopoli. Nella stagione 2017/2018 subentrò a Massimiliano Tangorra alla 21ª giornata, conquistando il sesto posto in classifica. Confermato come tecnico, nello scorso campionato la sua squadra si è piazzata all’ottavo posto. Per la stagione in corso la società pugliese aveva deciso di cambiare puntando su Giorgio Roselli, che ha allenato anche Cosenza, Triestina e Sambenedettese, ma dopo una vittoria e una sconfitta è stato deciso di richiamare l’ex centrocampista rossazzurro.A difendere i pali dei biancoverdi è il ventunenne, arrivato la scorsa estate dal Taranto. Suo collega di reparto è il classe '92, che nel 2018 arrivò a Monopoli da svincolato.Il capitano della squadra è il difensore centrale. Trent’anni, napoletano, è alla sua seconda stagione in Puglia. Nella sua carriera ha anche indossato le maglie di Catanzaro, Nocerina e Matera. In questa stagione ha messo a segno anche una rete, nella gara di coppa Italia maggiore con il Ponsacco. Altro centrale è il classe '98, di scuola Perugia, in prestito dall’Arezzo.A centrocampo, esterno a sinistra, si posiziona, al terzo anno in biancoverde. Nelle precedenti due stagioni ha totalizzato 97 presenze e una rete (nello scorso torneo in occasione della gara del "Veneziani" con il Siracusa). Il centrocampista napoletano ha anche indossato le maglie di Napoli, Carpi e ACR Messina. Autore del definitivo 4-2 nel match della quinta giornata con gli etnei. Sulla mediana c’è, in prestito dal Parma. Nel gennaio dello scorso anno il ventiduenne lombardo arrivò a Catania sempre in prestito dai ducali, giocò 16 partite, tra campionato, coppa Italia di Serie C e play off, e mise a segno una rete, il 10 febbraio, nel 3-0 alla Casertana. Ventidue le presenze nell’attuale campionato, quattro le reti, la prima contro i rossazzurri nella gara di andata. L’ultimo giorno del mercato estivo, dal Potenza, arrivò il centrale di centrocampo, ex anche di Bari e Piacenza, anche lui in gol contro l’Elefante.Con 13 reti, il miglior realizzatore del gabbiano è l’ex aretuseo (al Siracusa nella stagione 2016/2017). Ventisei anni, di Salerno, con la maglia della Cavese la scorsa stagione ha giocato 33 incontri e segnato 11 gol. Un’altra punta è, brasiliano che in Italia, tra le tante, ha giocato con Fiorentina, Latina, Livorno e Viterbese.3-5-2Antonino (Menegatti);Maestrelli (Rota), De Franco, Mercadante;Tazzer (Rota), Carriero, Giorno (Hadžiosmanović), Piccinni (Triarico), Donnarumma (Mercadante);Fella (Cuppone), Jefferson (Salvemini).